Milyonlarca vatandaşın gözü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Yeni dönem için alınacak kararlar Kabine Toplantısı'nda belli olacak. Pazar günü uygulanan tüm gün sokağa çıkma yasağının kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkar? İşte ayrıntılar...
Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar?
31 Mayıs'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda mayıs ayında uygulanan kısıtlamaların haziran ayında daraltılmasına karar verilmişti.
Böylece mayıs ayında hafta sonu iki gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayında yalnızca pazar olmak üzere bir güne indi. Pazar günü uygulanan kısıtlama cumartesi 22.00'den başlayıp pazartesi 05.00'e kadar devam etti.
Pazar günü yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı Kabine Toplantısı'nın sonucunda belli olacak. Bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bilim Kurulu'nun katılacağı Kabine Toplantısı'nda vaka sayıları ele alınacak ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri dinlenecek.
Yeni döneme ilişkin alınacak kararlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayı vaka sayılarının belirleyici olacağını kaydetmişti.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayılarında düşüş görüldüğü takdirde 21 Haziran 2021'de tam normalleşmenin söz konusu olacağını ifade etmişti. Kabine Toplantısı bugün (21 Haziran 2021) gerçekleştirilecek.