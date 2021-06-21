Milyonlarca vatandaşın gözü Kabine Toplantısı 'na çevrildi. Yeni dönem için alınacak kararlar Kabine Toplantısı'nda belli olacak. Pazar günü uygulanan tüm gün sokağa çıkma yasağının kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkar? İşte ayrıntılar...

Böylece mayıs ayında hafta sonu iki gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayında yalnızca pazar olmak üzere bir güne indi. Pazar günü uygulanan kısıtlama cumartesi 22.00'den başlayıp pazartesi 05.00'e kadar devam etti.