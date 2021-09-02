PCR aşı yaptırmayan velilere ve öğretmenlere ücretli mi olacak? PCR testi ne kadar?

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler bu yıl 6 Eylül 2021'de yüz yüze eğitime başlıyor. Aşı olmayan öğretmenler ve velilerden haftada iki kez PCR testi yaptırmaları isteniyor. PCR testinin öğretmenler ve velilere ücretli olup olmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.
PCR VELİ VE ÖĞRETMENLERE ÜCRETLİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitim döneminde aşı olmayan öğretmen ve okul personelinin haftada iki kez PCR testi yaptırmaları gerektiğini bildirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, PCR testinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabileceğini ifade etti.
Uzman isimler öğretmenlerin birçoğunun aşı yaptırdığını ve öğrencilerin risk altında olmadığını söyledi.
PCR TESTİ NE KADAR?
Covid-19 testinin ücreti özel hastanelere göre değişiyor. PCR testi ücretinin 250 TL olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
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