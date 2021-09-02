PCR aşı yaptırmayan velilere ve öğretmenlere ücretli mi olacak? PCR testi ne kadar?

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler bu yıl 6 Eylül 2021'de yüz yüze eğitime başlıyor. Aşı olmayan öğretmenler ve velilerden haftada iki kez PCR testi yaptırmaları isteniyor. PCR testinin öğretmenler ve velilere ücretli olup olmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.