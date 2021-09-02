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  4. PCR aşı yaptırmayan velilere ve öğretmenlere ücretli mi olacak? PCR testi ne kadar?

PCR aşı yaptırmayan velilere ve öğretmenlere ücretli mi olacak? PCR testi ne kadar?

02.09.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Aşı olmayan öğretmenler ve velilerin haftada iki kez PCR testi yaptırması zorunlu tutuluyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer örencilere yönelik aşı ya da PCR testi zorunluluğu bulunmadığını vurguladı. PCR testi fiyatı ise hastanelere göre değişiklik gösteriyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler bu yıl 6 Eylül 2021'de yüz yüze eğitime başlıyor. Aşı olmayan öğretmenler ve velilerden haftada iki kez PCR testi yaptırmaları isteniyor. PCR testinin öğretmenler ve velilere ücretli olup olmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

PCR VELİ VE ÖĞRETMENLERE ÜCRETLİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitim döneminde aşı olmayan öğretmen ve okul personelinin haftada iki kez PCR testi yaptırmaları gerektiğini bildirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, PCR testinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabileceğini ifade etti.
Uzman isimler öğretmenlerin birçoğunun aşı yaptırdığını ve öğrencilerin risk altında olmadığını söyledi.

PCR TESTİ NE KADAR?

PCR TESTİ NE KADAR?
Covid-19 testinin ücreti özel hastanelere göre değişiyor. PCR testi ücretinin 250 TL olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Fahrettin Koca
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