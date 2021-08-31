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PCR testi kimlerden istenecek? Yeni genelge yayınlandı! İşte zorunlu PCR testi istenecek kişiler...

31.08.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu yeni bir genelge yolladı. Genelge sonrası kimlerden PCR testi isteneceği merak edilip araştırılmaya başlandı. Aşı süreci tamamlanmamış olan veya hastalığı geçirmemiş vatandaşlardan istenecek olan PCR testi ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki PCR testi kimlerden istenecek? İşte zorunlu PCR testi istenecek kişiler...

PCR Testi konulu yayınlanan yeni genelge sonrası PCR testinin kimlere yapılacağı merak ediliyor. Bazı alanlara girişte istenecek olan PCR testi eğitim alanında eğitim personeli, kantin çalışanı gibi kişilerden de istenecek. Peki PCR testi kimlerden istenecek?

PCR TESTİ KİMLERDEN İSTENECEK?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine yolladığı PCR Testi konulu yeni genelge sonrası PCR testinin kimlere uygulanacağı merak konusu oldu.
Yeni genelgeye göre kantin çalışanları, eğitim personeli ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış veya daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki defa PCR testi ile taranmaları istenecek.
Aşı süreci tamamlanmamış olan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte veya şehirlerarası toplu taşıma araçlarını kullanma esnasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanmış olacak.
Genelgede yazan detaylara göre, 6 Eylül Pazartesi'den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren ya da diğer toplu ulaşım araçlarıyla yapacağı şehirler arası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu olduğu ifade edildi.
Genelgede konu hakkında şu cümlelere yer verildi: "Başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde, bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilecek. Sonuçlar okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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