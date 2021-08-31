PCR testi kimlerden istenecek? Yeni genelge yayınlandı! İşte zorunlu PCR testi istenecek kişiler...

PCR Testi konulu yayınlanan yeni genelge sonrası PCR testinin kimlere yapılacağı merak ediliyor. Bazı alanlara girişte istenecek olan PCR testi eğitim alanında eğitim personeli, kantin çalışanı gibi kişilerden de istenecek. Peki PCR testi kimlerden istenecek?

PCR TESTİ KİMLERDEN İSTENECEK?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine yolladığı PCR Testi konulu yeni genelge sonrası PCR testinin kimlere uygulanacağı merak konusu oldu.

Yeni genelgeye göre kantin çalışanları, eğitim personeli ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış veya daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki defa PCR testi ile taranmaları istenecek.

Aşı süreci tamamlanmamış olan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte veya şehirlerarası toplu taşıma araçlarını kullanma esnasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanmış olacak.

Genelgede yazan detaylara göre, 6 Eylül Pazartesi'den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren ya da diğer toplu ulaşım araçlarıyla yapacağı şehirler arası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu olduğu ifade edildi.