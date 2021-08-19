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PCR testi nedir, fiyatı ne kadar? PCR testi nasıl yapılır, nerede yapılır?

19.08.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası PCR testleriyle ilgili alınan kararlar açıklandı. Açıklanan kararlar sonrası "PCR testi nedir, fiyatı ne kadar?" gibi sorular merak konusu oldu. PCR testleri aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanları da için de zorunlu hale geldi. Peki PCR testi nedir, fiyatı ne kadar? PCR testi nasıl yapılır, nerede yapılır? İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamaların ardından PCR testleriyle ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Aşı olmayan üniversite öğrencileri, çalışanları için zorunlu hale gelen PCR testleri ayrıca sinema, tiyatro gibi alanlar için de zorunlu hale getirildi. Peki PCR testi nedir, ücreti ne kadar ve nasıl yapılır?

PCR TESTİ NEDİR VE ÜCRETİ NE KADAR?

PCR testi ile ilgili yapılan son açıklamalardan sonra "PCR testi nedir, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?" gibi sorular merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.” açıklamasında bulundu.
PCR testi (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde bulunan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isim olarak açıklanmaktadır. PCR testi, bir tanı testi olarak bilinmekte ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir.
Yani PCR test koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek amacıyla yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan bu test, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir.

FİYATI NE KADAR?

FİYATI NE KADAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre PCR testinin ücretsiz olduğu bilinmekte. Testler devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacak.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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