Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor? Pedagojik formasyon veren üniversiteler hangileri?

2021 yılı itibariyle yüksek lisans olarak verileceği açıklanan pedagojik formasyon için başvuru tarihleri merak ediliyor. Başvuruların nasıl yapılacağı ve formasyonun verileceği üniversiteler araştırma konusu oldu. Peki 2021 pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor?

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlgiyle takip edilen pedagojik formasyonun 2021 senesi itibariyle yüksek lisans şeklinde verileceği duyurulmuştu.

Önceki senelerde belirli şartlar ile bazı mezun ve son sınıf öğrencilerine sertifikalı program şeklinde verilmekte olan bu eğitim, 2021 yılında yükseköğretim kurumlarında tezsiz YL şeklinde sağlanacak.

YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" kurumun resmi internet sitesinde paylaştı.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında ve MEB'e bağlı okullarda bu yıl yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, YÖK tarafından belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde üniversitelerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları başlatılabilecek.