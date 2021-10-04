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Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor? Pedagojik formasyon veren üniversiteler hangileri?

04.10.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pedagojik formasyon eğitimi araştırılırken 2021 yılı itibariyle yüksek lisans olarak verileceği duyurulmuştu. Bu yıl yükseköğretim kurumlarında tezsiz YL şeklinde sağlanacak olan pedagojik formasyon için başvuruların başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Peki Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor? Pedagojik formasyon veren üniversiteler hangileri? İşte merak edilenler...

2021 yılı itibariyle yüksek lisans olarak verileceği açıklanan pedagojik formasyon için başvuru tarihleri merak ediliyor. Başvuruların nasıl yapılacağı ve formasyonun verileceği üniversiteler araştırma konusu oldu. Peki 2021 pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor?

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlgiyle takip edilen pedagojik formasyonun 2021 senesi itibariyle yüksek lisans şeklinde verileceği duyurulmuştu.
Önceki senelerde belirli şartlar ile bazı mezun ve son sınıf öğrencilerine sertifikalı program şeklinde verilmekte olan bu eğitim, 2021 yılında yükseköğretim kurumlarında tezsiz YL şeklinde sağlanacak.
YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" kurumun resmi internet sitesinde paylaştı.
Buna göre, yükseköğretim kurumlarında ve MEB'e bağlı okullarda bu yıl yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, YÖK tarafından belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde üniversitelerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları başlatılabilecek.

FORMASYON EĞİTİMİ NASIL VERİLECEK?

FORMASYON EĞİTİMİ NASIL VERİLECEK?
Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı şekilde ilgili lisans programlarından mezun olan ve senatoca belirlenecek olan şartları taşıyan adaylar, eğitim ve eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan ve program açma izni verilen üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurma imkanına sahip olacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim aracılığıyla sunulan ilgili lisans programlarının mezunlarından pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler, eğer program açılmış ise mezun oldukları üniversiteye veya program açılan diğer üniversitelere başvuru yapabilecekler. Adayın mezun olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının her ikisi de Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenmiş olan lisans programları içinde yer alıyorsa, her iki alandan birini tercih edebilecekler.
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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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