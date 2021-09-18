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  4. Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman? Formasyon dersleri başlama tarihi belli mi?

Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman? Formasyon dersleri başlama tarihi belli mi?

18.09.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lisans eğitiminin ardından öğretmen olmak isteyen adaylar için 2021- 2022 sezonu pedagojik formasyon eğitimi başvuruları tarihi merak konusu oldu. Adayların gözleri bu yıl gerçekleştirilecek pedagojik formasyon eğitimine ilişkin açıklama yapacak olan MEB ve YÖK'e çevrildi. İşte merak edilenler...

Eylül'ün gelmesiyle birlikte birçok kurumun ve kuruluşun eğitim faaliyetleri başladı. MEB tarafından yapılan açıklamada bu sene pedagojik formasyon programının YÖK ve MEB iş birliği ile yükseköğretim kurumlarında verileceği ifade edilmişti. İşte merak edilenler...

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıllarda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası programı ile sağlanan pedagojik formasyon belgesi, 2020 yılında Talim ve Terbiye Kurulu'nun kararıyla kaldırılmıştı. Bu tarihten sonra yükseköğretim kurumları tarafından verilmesi planlanan eğitimle ilgili kurumlardan bir dönüş alınmayınca YÖK ve MEB iş birliğinde yüksek lisans programı oluşturulmasına karar verildi.
Pedagojik formasyon eğitimi, bu sene itibarıyla yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans programı olarak verilecek. Bu eğitimi alan öğretmen adaylarının atanma hakkı olacak. MEB tarafından yapılan açıklamada başvuruların ekim ayında alınacağı belirtildi.

2021 FORMASYON DERSLER HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

2021 FORMASYON DERSLER HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?
Eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmesi için alması gereken programa formasyon deniyor. Öğretmen olmak isteyenler okudukları bölümün ardından Pedagojik Formasyon eğitimi alıyor ve öğretmenlik yapıyor.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı'nın ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağını bildirdi. YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' güncellenmekte olup 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı, ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır.
Formasyon derslerinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
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Milli Eğitim Bakanlığı

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