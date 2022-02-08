Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızı annesinin kopyası

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş çoğu ünlünün çocuğuna göre gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan Melek Zübeyde gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. 3 çocuğu bulunan Melek Zübeyde Akkaş 39 yaşında...

Perihan Savaş oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiriyor. Zaman zaman merak konusu olan Melek Zübeyde son olarak İdo Tatlıses'in düğününde görüntülenmişti. kameralara pek konuşmayan İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş son haliyle dikkat çekti.

Melek Zübeyde Akkaş kardeşiyle birlikte verdiği bir pozla dikkat çekti. Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.