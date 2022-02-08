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  4. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızı annesinin kopyası

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızı annesinin kopyası

08.02.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş, Tatlıses'in diğer çocuklarının aksine gözlerden uzak bir hayat sürüyor ve pek de tanınmıyor. 39 yaşındaki Melek Zübeyde Akkaş'ın son hali dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in kızı annesinin kopyası...

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş çoğu ünlünün çocuğuna göre gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan Melek Zübeyde gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. 3 çocuğu bulunan Melek Zübeyde Akkaş 39 yaşında...

Perihan Savaş oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiriyor. Zaman zaman merak konusu olan Melek Zübeyde son olarak İdo Tatlıses'in düğününde görüntülenmişti. kameralara pek konuşmayan İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş son haliyle dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Melek Zübeyde Akkaş kardeşiyle birlikte verdiği bir pozla dikkat çekti. Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Perihan Savaş
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