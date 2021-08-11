Perseid meteor yağmuru nedir, nereden izlenir? Perseid meteor yağmuru ne zaman yağacak?

Ağustos ayında gerçekleşen Perseid (Perse) göktaşı yağmuru hakkında gökbilimciler, görülmeye değer meteor yağmurlarından biri olduğunu söylüyor. Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen Perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar sürecek. İşte merak edilenler...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Perseid (Perse) göktaşı yağmuru ağustos ayında gerçekleşecek. Astronomlar Perseid göktaşı yağmurunu yılın en önemli gökyüzü olaylar arasında gösteriyor.

24 Ağustos'a kadar süren Perseid göktaşı yağmuru 11 ve 12 Ağustos'ta maximum seviyede olacak.

Meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebilecekken, 11-12 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. En uygun saatin 22.00'den sonra olduğu ifade ediliyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR? Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının parçaları olan Parlak Perseidler, yılın en popüler meteor yağmurlarından biridir. Dünya her sene kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçiyor ve bunun sonucunda Perseid Meteor Yağmuru adı verilen görsel şölen ortaya çıkıyor. Perseidler, her sene temmuz sonu itibarıyla ortaya çıkıyor ve gece gökyüzünde parıldayan ışık çizgileri olarak tespit ediliyor.