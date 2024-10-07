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Peş peşe gelen sarsıcı haberler sonrası kayıp Rojin için korkutan ihtimal! Sayıları 100'den fazla; hepsi tek tek incelendi

07.10.2024 11:36
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Türkiye kadın cinayetleriyle sarsıldığı şu günlerde kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten güzel haber gelmesini bekliyor. Rojin'i arama çalışmalarında 10. güne girildi. Aramalar Rojin'in kazandığı üniversite olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasında yoğunlaşmıştı. Rojin kaybolmasıyla ilgili 'kaçırılma' ihtimali üzerine gidilmeye başladı. Arama çalışmaları da buna bağlı olarak yeni bir adım atıldı.

Narin Güran 8 yaşında, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil 19 yaşlarında hayatlarından koparıldı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten de Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları kapsamında taramalı sonar, su altı görüntüleme ve su üstü radar cihazları da devreye sokuldu. Son olarak arama çalışmalarının yoğunlaştığı Bardakçı Mahallesi'ne giriş ve çıkış yapan 100'den fazla araç teker teker incelendi. Zira Rojin'in kaçırılmış olma olasılığı üzerinde de duruluyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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KAYIP ROJİN İÇİN 100'DEN FAZLA ARAÇ İNCELENDİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan da destek veriyor.

Arama çalışmalarında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor. Jandarma, sahil güvenlik, polis ve AFAD ekiplerinden oluşan dalgıçlar da zaman zaman göle dalış yaparak aramalara destek veriyor.

Anahtar Kelimeler:
Van Rojin kayıp kayıp çocuk Narin Güran
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