Peş peşe gelen sarsıcı haberler sonrası kayıp Rojin için korkutan ihtimal! Sayıları 100'den fazla; hepsi tek tek incelendi

Narin Güran 8 yaşında, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil 19 yaşlarında hayatlarından koparıldı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten de Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları kapsamında taramalı sonar, su altı görüntüleme ve su üstü radar cihazları da devreye sokuldu. Son olarak arama çalışmalarının yoğunlaştığı Bardakçı Mahallesi'ne giriş ve çıkış yapan 100'den fazla araç teker teker incelendi. Zira Rojin'in kaçırılmış olma olasılığı üzerinde de duruluyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır