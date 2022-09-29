Peynir düşündüğünüz kadar masum değil! Görür görmez kaçın: Ağrıyı tetikler, kronikleştirir...

Ağrılı artritten kurtulmak istiyorsanız, iltihap önleyici gıdaları tercih etmek sağlığınız için çok daha iyi olacak. Artrit, eklemde ağrı ve iltihaplanmaya neden olan yaygın bir rahatsızlıktır. Enflamasyonun faydaları olmasına rağmen (bu bağışıklık sisteminin yabancı maddelerle savaşma şeklidir) kronik enflamasyon artrit gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu nedenle, iltihaplanmaya karşı koymanın anahtarı, vücudunuzda iltihaplanmaya neden olan besinleri hayatınızdan çıkarmaktır.

İLTİHAPLANMAYA NEDEN OLAN GIDALAR

Hayatımızın dört bir yanında olan işlenmiş gıdalar ve rafine karbonhidratlar, şekerler (örneğin glikoz, fruktoz, sakaroz) veya lifli buğday tohumu ve kepeği alınmış tahıllardan yapılmış herhangi bir şeyi ifade eder. Günlük rafine karbonhidrat örnekleri arasında beyaz ekmek ve hamur işleri de bulunur. Bunun anlamı sabah işe veya okula giderken pratik olsun diye aldığınız simit ve poğaçalara veda etmelisiniz.

MÜMKÜN OLDUĞUNCA KAÇIN!

Harvard Health, "Bu gıdalardan mümkün olduğunca kaçınmaya veya sınırlamaya çalışın" diyor. Diğer sağlık kuruluşları bu iddiayı tekrarlamaktadır. Arthritis Foundation'a (AF) göre, işlenmiş karbonhidratlar, artan obezite oranlarının ve diğer kronik durumların ana itici gücü olarak adlandırılabilir".

İYİ KARBONHİDRAT KÖTÜ KARBONHİDRAT

Uzmanlar bunun yerine, birçok yönden rafine edilmiş muadillerinin tam tersi olan "iyi karbonhidratları" seçmelisiniz diyor. Nişastalı ve lifli gıdaları bir araya getiren kompleks karbonhidratlar, sağlığı geliştirici özellikleri nedeniyle beslenme uzmanları tarafından tavsiye ediliyor.

EN BÜYÜK SUÇLU...

Birkaç çalışma, doymuş yağların, yalnızca kalp hastalığının bir göstergesi değil, aynı zamanda artrit iltihabını da kötüleştiren adipoz (yağ dokusu) iltihabını tetiklediğini göstermiştir.

Ulusal Kanser Enstitüsüne göre, pizza ve peynir ortalama Amerikan diyetindeki en büyük doymuş yağ kaynaklarıdır. Diğer suçlular arasında et ürünleri (özellikle kırmızı et), tam yağlı süt ürünleri, makarna yemekleri ve tahıl bazlı tatlılar yer alıyor.

Peki, iyi karbonhidratlar hangileridir?