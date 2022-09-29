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Peynir düşündüğünüz kadar masum değil! Görür görmez kaçın: Ağrıyı tetikler, kronikleştirir...

29.09.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rafine karbonhidratlar doğrudan iltihaplanmaya neden olur. Bu iltihaplanma vücutta artrit ve kronik artrite neden olur. Vücutta oluşan iltihap dayanılmaz ağrılara neden olur. Ağrılı bir hayat sürmemek için rafine karbonhidratları hayatınızdan çıkarın veya sınırlamaya çalışın. İltihaplanmaya, bir tek rafine karbonhidratlar ve işlenmiş gıdalar neden olmuyor. Maalesef, özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi peynir de iltihaplanmayı artıran besinler arasında yer alır.

Ağrılı artritten kurtulmak istiyorsanız, iltihap önleyici gıdaları tercih etmek sağlığınız için çok daha iyi olacak. Artrit, eklemde ağrı ve iltihaplanmaya neden olan yaygın bir rahatsızlıktır. Enflamasyonun faydaları olmasına rağmen (bu bağışıklık sisteminin yabancı maddelerle savaşma şeklidir) kronik enflamasyon artrit gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu nedenle, iltihaplanmaya karşı koymanın anahtarı, vücudunuzda iltihaplanmaya neden olan besinleri hayatınızdan çıkarmaktır.

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İLTİHAPLANMAYA NEDEN OLAN GIDALAR

Hayatımızın dört bir yanında olan işlenmiş gıdalar ve rafine karbonhidratlar, şekerler (örneğin glikoz, fruktoz, sakaroz) veya lifli buğday tohumu ve kepeği alınmış tahıllardan yapılmış herhangi bir şeyi ifade eder. Günlük rafine karbonhidrat örnekleri arasında beyaz ekmek ve hamur işleri de bulunur. Bunun anlamı sabah işe veya okula giderken pratik olsun diye aldığınız simit ve poğaçalara veda etmelisiniz.

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MÜMKÜN OLDUĞUNCA KAÇIN!

Harvard Health, "Bu gıdalardan mümkün olduğunca kaçınmaya veya sınırlamaya çalışın" diyor. Diğer sağlık kuruluşları bu iddiayı tekrarlamaktadır. Arthritis Foundation'a (AF) göre, işlenmiş karbonhidratlar, artan obezite oranlarının ve diğer kronik durumların ana itici gücü olarak adlandırılabilir".

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İYİ KARBONHİDRAT KÖTÜ KARBONHİDRAT

Uzmanlar bunun yerine, birçok yönden rafine edilmiş muadillerinin tam tersi olan "iyi karbonhidratları" seçmelisiniz diyor. Nişastalı ve lifli gıdaları bir araya getiren kompleks karbonhidratlar, sağlığı geliştirici özellikleri nedeniyle beslenme uzmanları tarafından tavsiye ediliyor.

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EN BÜYÜK SUÇLU...

Birkaç çalışma, doymuş yağların, yalnızca kalp hastalığının bir göstergesi değil, aynı zamanda artrit iltihabını da kötüleştiren adipoz (yağ dokusu) iltihabını tetiklediğini göstermiştir.

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Ulusal Kanser Enstitüsüne göre, pizza ve peynir ortalama Amerikan diyetindeki en büyük doymuş yağ kaynaklarıdır. Diğer suçlular arasında et ürünleri (özellikle kırmızı et), tam yağlı süt ürünleri, makarna yemekleri ve tahıl bazlı tatlılar yer alıyor.

Peki, iyi karbonhidratlar hangileridir?

İYİ KARBONHİDRATLAR NELERDİR?

BAKLAGİLLER

BAKLAGİLLER

SEBZE VE MEYVELER

SEBZE VE MEYVELER

FRİK VE KİNOA

FRİK VE KİNOA

ESMER PİRİNÇ

ESMER PİRİNÇ

TAM TAHILLI EKMEK VE MAKARNA

TAM TAHILLI EKMEK VE MAKARNA
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