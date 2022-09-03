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Photoshopu abartan Deniz Seki eleştirilere dayanamadı! "Ağzınıza alın çiğneyin ama..."

03.09.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde Manisa'da hayranlarıyla buluştu. Seki'nin konserinden paylaştığı fotoğraflar ile Manisa Belediyesi'nin basına servis ettiği kareler arasındaki fark sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, 'fotoşop' eleştirilerine yanıt verdi.

Son dönemde paylaştığı fotoğraflar ve kendisine gelen 'fotoşop' yorumlarıyla adından söz ettiren Deniz Seki, Manisa'da konser verdi. Ünlü şarkıcı, gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.

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Seki'nin ardından Manisa Belediyesi de konserin görüntülerini sosyal medyada yayınladı. Ünlü şarkıcı ile belediye tarafından paylaşılan fotoğraflar arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı.

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"KÖTÜ YORUMLARI TÜKÜRMEYİN!"

Sosyal medyada kıyaslanan görüntüler sonrasında Seki'den açıklama geldi. Şarkıcı, gelen eleştirelere "Merhabalar… Yine bir farklı Deniz ile karşı karşıyayız. Hepimiz insanız insan! Olduğumuz gibi de arada değişikliklere yönelebiliyoruz. Ben benim! Deniz Seki'yim! O anki ruh halimde o Deniz'i beğenmiş onu paylaşmışım! Kötü yorumları ağzınıza alın çiğneyin ama tükürmeyin. Çok sarılıyorum hepinize sevgiler." sözleriyle yanıt verdi.

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PHOTOSHOP TERK ÜNLÜLER

Helin Avşar paylaşımıyla olay oldu.
Avşar'ın fotoğrafında yaptığı oynamalar gözlerden kaçmadı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.
Eski manken sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının ardından "Hayat böyle şeylerle güzel. Espri kaldırmak hele espri yeteneği ile birleşirse tadından yenmez. Kişisel saldırı olmadığı sürece her zaman varım" dedi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.
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Deniz Seki ele
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