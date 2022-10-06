Pikniğe giderken ayaklarına takıldı! Ne olduğu bilinmiyor, o ilde bulundu

Elazığ Harput'ta pikniğe giden iki kişinin ayağına yürüdükleri esnada bir cisim takıldı. Daha önce hiç görmedikleri ve üzerinde çeşitli işlemeler olan cismin içinden ses geldiğini ifade eden Mehmet Karadağ, "Bombaya benziyor. Cismi ilgili kuruma teslim etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

AĞIRLIĞI 6 KİLOGRAM

Elazığ’da Mehmet Karadağ ve yeğeni Yusuf Karadağ iddiaya göre, merkeze 5 kilometre uzaklıktaki tarihi Harput Mahallesi’nde yürüyüş yaparken ayaklarına bir cisim takıldı.

Cismin ne olduğunu anlayamayan iki kişi 5 kilo 800 gramlık demir yığınını yanlarına aldı.

Demir parçasının içinden ses geldiğini ifade eden Mehmet ve Yusuf Karadağ, üzerinde işlemeler olan bu cismi ilgili kurumlara teslim etmek istediklerini kaydetti.

Cismi nasıl buldukları ile ilgili bilgiler veren Mehmet Karadağ şunları ifade etti: