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  4. Pikniğe giderken ayaklarına takıldı! Ne olduğu bilinmiyor, o ilde bulundu

Pikniğe giderken ayaklarına takıldı! Ne olduğu bilinmiyor, o ilde bulundu

06.10.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da pikniğe giderken iki kişinin ayağına daha önce hiç görmedikleri ve üzerinde çeşitli işlemeler olan bir cisim takıldı. 5 kilo 800 gramlık demir yığınını yanlarına alan Mehmet Karadağ ve yeğeni Yusuf Karadağ, demir parçasının içinden ses geldiğini ifade ederek, bu cismi ilgili kurumlara teslim etmek istediklerini kaydetti.

Elazığ Harput'ta pikniğe giden iki kişinin ayağına yürüdükleri esnada bir cisim takıldı. Daha önce hiç görmedikleri ve üzerinde çeşitli işlemeler olan cismin içinden ses geldiğini ifade eden Mehmet Karadağ, "Bombaya benziyor. Cismi ilgili kuruma teslim etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

AĞIRLIĞI 6 KİLOGRAM

Elazığ’da Mehmet Karadağ ve yeğeni Yusuf Karadağ iddiaya göre, merkeze 5 kilometre uzaklıktaki tarihi Harput Mahallesi’nde yürüyüş yaparken ayaklarına bir cisim takıldı.
Cismin ne olduğunu anlayamayan iki kişi 5 kilo 800 gramlık demir yığınını yanlarına aldı.
Demir parçasının içinden ses geldiğini ifade eden Mehmet ve Yusuf Karadağ, üzerinde işlemeler olan bu cismi ilgili kurumlara teslim etmek istediklerini kaydetti.
Cismi nasıl buldukları ile ilgili bilgiler veren Mehmet Karadağ şunları ifade etti:
"Harput’ta gezerken yeğenim Yusuf Karata’nın ayağına bir cisim takıldı. Sonrasında incelediğimizde tarihi bir eser niteliğinde olduğunu düşündük. Bombaya benziyor. Üzerinde işlemeler de var. Çok eskiye benziyor zaten salladığın zaman içinden ses geliyor. Cismi ilgili kuruma teslim etmek istiyoruz."
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Anahtar Kelimeler:
Elazığ
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