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Pilav Üstü Aşk filminin konusu nedir? Pilav Üstü Aşk oyuncuları kimler?

23.08.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam 20.00'da FOX ekranlarında yerini alan Pilav Üstü Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda Hande Katipoğlu, Ferit Aktuğ gibi isimler yer alıyor. Bülent Terzioğlu tarafından yönetilen romantik türündeki film Pilav Üstü Aşk'ta Elvan ile Rıdvan'ın yollarının aniden kesişmesi ve ardından gelişen olaylar işleniyor. İşte merak edilenler...

Yapım yılı 2021 olan romantik türündeki Pilav Üstü Aşk filmi bu akşam FOX ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Televizyon ekranlarında ilk kez yerini alacak olan Pilav Üstü Aşk dizisinde Hande Katipoğlu ve Ferit Aktuğ başrolü paylaşıyor. İşte Pilav Üstü Aşk filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

PİLAV ÜSTÜ AŞK KONUSU NEDİR?

Ünlü bir restoran zincirinin tek varisi olan Elvan sıkıntıda olan restoranın işlerini düzeltmek için Rus iş adamı ile görüşme ayarlar.
Seyyar pilavcı olan Rıdvan'ın pilavları ise İstanbul'un gece hayatında ve esnaflar arasında oldukça ünlüdür.
Arkadaşlarının kendisini ikna etmesi üzerine Rıdvan, dünyaya açılmaya karar verir. Aynı Rus iş adamı ile randevu hazırlayan Rıdvan, görüşme için otelin yolunu tutunca ikili, beklenmedik durumun içine düşer.

PİLAV ÜSTÜ AŞK OYUNCU KADROSU

PİLAV ÜSTÜ AŞK OYUNCU KADROSU
* Hande Katipoğlu * Ferit Aktuğ * Levent Sülün * Yıldız Asyalı * Ayhan Taş * Ebrar Demirbilek * Tayfun Sav
Pilav Üstü Aşk filmi bu akşam FOX TV ekranlarında 20.00'da yerini alıyor. İyi seyirler...
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Anahtar Kelimeler:
FOX
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