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Piste ihtiyacı yok! Bayraktar DİHA için tarih verildi

23.09.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez TEKNOFEST'te sergilenen ve uçuş testlerinde sona gelinen Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin (DİHA) seri imalat ve teslimatlarının 2022 içerisinde yapılması hedefleniyor. Bayraktar DİHA, pist gereksinimi olmadan olduğu yerden havalanabiliyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te görücüye çıkan Bayraktar DİHA, dikey iniş kalkış özelliğiyle dar alanda operasyon kabiliyeti sağlıyor. 150 kilometreye kadar haberleşme menziline sahip olan araçta, sensör füzyonu yardımlı tam otonom iniş, kalkış ve seyir özelliği de bulunuyor. Bayraktar DİHA'nın düşük yakıt tüketimli benzinli motoru, yüksek dayanım süresi sunuyor.

PİST İHTİYACINI ORTADAN KALDIRARAK UÇUYOR

Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek, yaptığı açıklamada, Bayraktar DİHA'nın pist gereksinimi olmadan olduğu yerden havalanarak hem deniz platformlarında hem de karakollarda veya birlikler içerisinde konuşlanarak bu pist ihtiyacını ortadan kaldırıp uçuşu gerçekleştiren bir hava aracı olduğunu söyledi.
Kalkış ve inişini üzerinde bulunan 4 adet elektrik motoruyla gerçekleştirdiğini belirten Özbek, "Daha sonra arkasındaki içten yanmalı benzinli motoruyla da normal seyrini gerçekleştiriyor. Bu şekilde hibrit bir yapıya sahip olması nedeniyle de herhangi bir elektrikli hava aracının sahip olamayacağı kadar uzun şekilde 12 saate kadar havada kalabiliyor." diye konuştu.

HAREKETLİ PLATFORMLARA İNİŞ KALKIŞ YAPABİLİYOR

HAREKETLİ PLATFORMLARA İNİŞ KALKIŞ YAPABİLİYOR
Özbek, Bayraktar DİHA'nın aynı zamanda içten yanmalı motorunun üzerindeki alternatör sayesinde bataryalarını şarj edilebildiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Faydalı yük kapasitesi 5 kilogram. Üzerinde bulunan gündüz kamerası, termal kamera, lazer işaretleyici ve mesafe ölçer ile yerdeki birlikleri koordine edebiliyor. 50 kilogramlık kalkış ağırlığı var. Kanat açıklığı 5 metre ve 20'ye 20 metrelik bir alan içerisinden dikey iniş kalkışını gerçekleştirebiliyor. 9 bin feet bu uçak için operasyon irtifası, ancak 15 bin feete kadar çıkabiliyor. Seyrini de 45-50 knot arasında gerçekleştiriyor. Bu bir gözlem İHA'sı, uzun süre havada kalabiliyor, hareketli platformlara da iniş kalkış yapabiliyor.
5 kilogramlık faydalı yük, operasyona göre değişiklik gösterebiliyor. Kamerada olduğu gibi motorda da yerli çözüm ortaklarımız var, bununla ilgili bir proje de yürütülüyor. Mevcut test edilen uçak üzerinde Erin Motor'un geliştirdiği motor takılı. Bu motorun uçakta kullanılması planlanıyor. Bu motor, elektronik yakıt enjeksiyonlu bir motor. İrtifalara göre kompanzansiyonunu yapabiliyor. Karbüratörlü bir motorla karşılaştırıldığı zaman çok daha güvenilir oluyor. Ayrıca, üzerindeki alternatör sayesinde de bütün sistemi besleyebiliyor."
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