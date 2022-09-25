Polenin bu faydaları bilinmiyor! Kışın hastalık görmemek için en doğru tercih

Bal arıları çiçeklerden nektar toplarken çiçeklerin üreme aracı olan erkek üreme taneciklerini yani polenleri de toplarlar. Toplanan nektarlar arılar çiçekten çiçeğe dolaşırken bitkilerin çoğalmasına katkıda bulunur. Bu polenler birçok hastalığa karşı koruma sağlamaktadır. Özellikle kış aylarında artan hastalıklardan korunmak adına polene karşı gösterilen ilgi artıyor. Polenler yoğurtla karıştırılarak, salatalara eklenerek veya bal, arı sütü gibi diğer arı ürünlerine eklenerek kullanılabiliyor. Polenin içerisinde bulunan zengin vitaminler ve aminoasit sağlık için büyük önem taşıyor.

POLENİN FAYDALARI

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR Arı poleninde bulunan flavonoid, steroid ve yağlar, bağışıklık sistemi üzerinde önemli katkılarda bulunabilir. Arı poleni tüketimi bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve düzene girmesini sağlayabilir. Arı poleninin bakterileri öldürme özelliği ise hastalıklardan korunmaya katkıda bulunabilir. Polenin bir diğer olası faydası da alerji ataklarının etkisini azaltması ve başlama ihtimalini düşürmesidir.

MENOPOZ ETKİLERİNİ AZALTIYOR Menopoz dönemindeki kadınlarda pek çok semptom görülebilir. Bunlar arasında uyku sorunları, sıcak basması, özellikle gece saatlerinde terleme ve kişinin psikolojisinde değişiklik gibi sorunlar bulunur. Yapılan araştırmalara göre arı poleni tüketen kadınların yüzde 71’inde menopozla ilgili yaşadıkları sorunlarda iyileşmeler görüldü. Yine kadınlarla yapılan diğer çalışmalarda arı poleni tüketen kadınların yüzde 65’inde yaşadıkları ateş basması sorununda düzelmeler görüldü. Polen tüketen kadınlarda ayrıca uyku sorunları da azaldı. Polenin çalışmaya katılan kadınların psikolojisini de rahatlattığı gözlemlenirken sinirlilik seviyelerinde düşüş tespit edildi. Polen tüketen kadınlarda arı poleninin menopoz dışındaki faydaları da görüldü. Çalışmaya katılan kadınların eklem ağrıları azalırken kötü kolesterollerinde düşüş iyi kolesterollerinde ise yükselme gözlemlendi.

YARALARI DAHA HIZLI İYİLEŞTİRİYOR Arı poleni kullanımının kesik, sıyrık gibi yara ve yanıklar üzerinde olumlu etkilerde bulunabilir. Yapılan bazı araştırmalarda arı poleni barındıran kremlerin yaraların iyileşmesine katkıda bulunduğu ve yaralardaki mikropları öldürerek yara bölgesinde enfeksiyon oluşma riskini azalttığı tespit edilmiştir. Yine araştırmalara göre arı poleninin yaralar üzerindeki olumlu etkileri hali hazırda ilaçlarda kullanılan bazı etken maddelerden daha hızlıdır ve yan etkiye daha az neden olmaktadır. Yaralarda arı poleni kullanılmasının bir diğer artısı ise yaraları daha kötüye götürme ihtimali olan enfeksiyon riskini azaltmasıdır.

İLTİHAP VE ŞİŞLİKLERE İYİ GELİYOR Arı poleni, şişlik ve iltihaba karşı asırlardır kullanılmaktadır. Yapılan ön araştırmalarda da arı poleninde bulunan antioksidanların etkili anti-inflamatuar yapıda olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle arı poleni iltihap ve şişliklere karşı olumlu etkilerde bulunabilir.