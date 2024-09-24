Polis katili Yunus Emre Geçti'nin annesi "Bunu herkese söyleyin" diyerek isyan etti: Çocuğum düne kadar niye elini kolunu salladı?

27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı hayattan koparan 19 yaşındaki cani katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin annesi isyan üstüne isyan etti. "Ben çocuğumun böyle kötü olmasını ister miyim?" diyen anne Geçti, karakollara gidip oğlunun madde kullanıp sattığını söylediğini, olaydan sonra da oğlunun yerini kendisinin söylediğini ifade etti.
Olay, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19) isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı.
Polis memurlarının da karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli şahsın annesi Pınar Geçti yaşananlara ilişkin şöyle konuştu: "Anne baba çocuğunun o halde olmasını ister mi? Bak ben de yaralıyım. Bir kız çocuğum var. Onun peşindeyim. Allah rahmet eylesin. Benim canım yandı. Gerçekten polisimiz ölene kadar ben ölseydim. O silahı ben yeseydim. Ben kurşunlara gelseydim keşke.
Ama şunu söyleyeyim. Yapacak bir şeyim varsa gelsinler. Twitterlarda, sosyal medyalarda, ’yok nasıl bir anne, nasıl bir babasınız’. Allah’ınızı seviyorsanız, devletime sesleniyorum, ben çocuğumun bu kadar kötü olmasını ister miyim? Ben bir anneyim, bir babayım. Yaralandım. Bunu gidin, söyleyin herkese.