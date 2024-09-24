Polis katili Yunus Emre Geçti'nin annesi "Bunu herkese söyleyin" diyerek isyan etti: Çocuğum düne kadar niye elini kolunu salladı?

"BEN ÇOCUĞUMUN BU KADAR KÖTÜ OLMASINI İSTER MİYİM?"

Ama şunu söyleyeyim. Yapacak bir şeyim varsa gelsinler. Twitterlarda, sosyal medyalarda, ’yok nasıl bir anne, nasıl bir babasınız’. Allah’ınızı seviyorsanız, devletime sesleniyorum, ben çocuğumun bu kadar kötü olmasını ister miyim? Ben bir anneyim, bir babayım. Yaralandım. Bunu gidin, söyleyin herkese.