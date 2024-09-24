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  4. Polis katili Yunus Emre Geçti'nin annesi "Bunu herkese söyleyin" diyerek isyan etti: Çocuğum düne kadar niye elini kolunu salladı?

Polis katili Yunus Emre Geçti'nin annesi "Bunu herkese söyleyin" diyerek isyan etti: Çocuğum düne kadar niye elini kolunu salladı?

24.09.2024 14:24
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İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ın öldüren katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin annesi ilk kez konuştu. Geçti'nin 26 suç kaydı olduğu halde serbest kalması tartışma yaratmıştı. Anne Pınar Geçti, "Benim çocuğumun 26 suçtan kaydı varsa devlet niye bunu alıp götürmedi? Niye düne kadar elini kolunu salladı" diye sitem etti. Anne Geçti'nin ayrıca "Polisimiz ölene kadar ben ölseydim, o silahı ben yeseydim, kurşunlara ben gelseydim keşke" sözleri dikkat çekti.

27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı hayattan koparan 19 yaşındaki cani katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin annesi isyan üstüne isyan etti. "Ben çocuğumun böyle kötü olmasını ister miyim?" diyen anne Geçti, karakollara gidip oğlunun madde kullanıp sattığını söylediğini, olaydan sonra da oğlunun yerini kendisinin söylediğini ifade etti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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POLİS KATİLİNİN ANNESİ İSYAN ETTİ

POLİSİN SİLAHINI ALIP POLİS ÖLDÜRDÜ

POLİSİN SİLAHINI ALIP POLİS ÖLDÜRDÜ

Olay, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19) isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı.

Polis memurlarının da karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATİL GEÇTİ'NİN ANNESİ: POLİSİMİZ ÖLENE KADAR BEN ÖLSEYDİM KEŞKE

KATİL GEÇTİ'NİN ANNESİ: POLİSİMİZ ÖLENE KADAR BEN ÖLSEYDİM KEŞKE

Şüpheli şahsın annesi Pınar Geçti yaşananlara ilişkin şöyle konuştu: "Anne baba çocuğunun o halde olmasını ister mi? Bak ben de yaralıyım. Bir kız çocuğum var. Onun peşindeyim. Allah rahmet eylesin. Benim canım yandı. Gerçekten polisimiz ölene kadar ben ölseydim. O silahı ben yeseydim. Ben kurşunlara gelseydim keşke.

"BEN ÇOCUĞUMUN BU KADAR KÖTÜ OLMASINI İSTER MİYİM?"

"BEN ÇOCUĞUMUN BU KADAR KÖTÜ OLMASINI İSTER MİYİM?"

Ama şunu söyleyeyim. Yapacak bir şeyim varsa gelsinler. Twitterlarda, sosyal medyalarda, ’yok nasıl bir anne, nasıl bir babasınız’. Allah’ınızı seviyorsanız, devletime sesleniyorum, ben çocuğumun bu kadar kötü olmasını ister miyim? Ben bir anneyim, bir babayım. Yaralandım. Bunu gidin, söyleyin herkese.

Anahtar Kelimeler:
şehit polis Ümraniye katil
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