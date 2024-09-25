Polis katili Yunus Emre Geçti'nin kuzeni evinden alındı! Sosyal medya paylaşımları ortaya çıkınca düğmeye basıldı

Hemen her türden 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti serbest gezinirken bir de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) öldürdü. Bu cinayet Türkiye'yi yasa boğarken katilin sosyal medya paylaşımları da infial yarattı. Kuzeninin sosyal medya hesabı da katil Geçti gibi olduğu fark edilince polis ekipleri düğmeye bastı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır