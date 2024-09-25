Polis katili Yunus Emre Geçti'nin kuzeni evinden alındı! Sosyal medya paylaşımları ortaya çıkınca düğmeye basıldı

Hemen her türden 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti serbest gezinirken bir de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) öldürdü. Bu cinayet Türkiye'yi yasa boğarken katilin sosyal medya paylaşımları da infial yarattı. Kuzeninin sosyal medya hesabı da katil Geçti gibi olduğu fark edilince polis ekipleri düğmeye bastı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 23 Eylül tarihinde yapılan incelemelerde, bir şahsın sosyal medya hesabında silahlı fotoğraflarının olduğu belirlendi.
Bunun üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, sosyal medya hesabında silahla paylaşım yapan şahsın, polis memuru Şeyda Yılmaz’ı silahla şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti’nin kuzeni K.G. olduğunu tespit etti.
Şüpheli şahıs, Sultanbeyli ilçesinde Akşemsettin Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan sorgulamada şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.
Yakalanan şüpheli şahıs, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan 25 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edildi. (İHA)