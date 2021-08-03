Polis memurları sınavı kazanırsa atanabilir mi? 6 yıl şartı devam ediyor mu?

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan bilgilere göre polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini bitilenler, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanıyor. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinin başlangıcından itibaren altı sene süre ile farklı kurumlara nakil yoluyla atanamaz.

Polis memurları sınavı kazanırsa atanabiliyor mu?

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasının devamında konuya ilişkin şu bilgiler yer alıyor: "Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını kanuni faizi ile birlikte, bu sürenin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı tazminat olarak ödemek zorundadırlar."

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresinin bir seneden az, iki seneden fazla olamayacağı bilgisi yer alıyor. Aynı zamanda, belirtilen süre içerisinde aday memurun farklı kurumlara naklinin yapılamayacağı hükmü yer alıyor.

74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm şu şekilde; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür."