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Polislerin intihar haberi saatler arayla geldi: Biri havalimanında kendini vurdu, diğeri balkondan atladı

29.10.2024 09:17
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Biri İstanbul'da, diğeri Samsun'da olmak üzere iki polis memuru intihar etti. İstanbul Havalimanı'nda görevli Ilgın C. bugün sabah saatlerinde silahla kendini vurarak canına kıydı. Samsun'da ise 1,5 ay önce geçirdiği soruşturma üzerine meslekten ihraç olan eski polis Oğuz Doğan (37) 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi.

İki intihar haberi saatler arayla geldi! Bugün sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen intihar nedeniyle hareketlilik yaşandı. Dün ise evli ve bir çocuk babası, eski polis memuru Oğuz Doğan'ın intiharı Samsun'da yankı uyandırdı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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İKİ İNTİHAR HABERİ BİRDEN

HAVALİMANI’NDA KENDİNİ VURDU

HAVALİMANI’NDA KENDİNİ VURDU

İstanbul'daki olay, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’nda meydana geldi.

Havalimanında görev yapan kadın polis memuru Ilgın C. iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle silahla kendini vurdu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan polis memurunun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

8. KATTAN ATLADI

8. KATTAN ATLADI

Samsun'daki intihar ise Atakum ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra son olarak Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Oğuz Doğan (37), yaklaşık 1,5 ay önce geçirdiği bir soruşturmadan dolayı meslekten ihra

Evli ve 1 çocuk babası olan Doğan, 8. kattaki evinden aşağı atladı.

Anahtar Kelimeler:
İntihar polis
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