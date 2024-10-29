Polislerin intihar haberi saatler arayla geldi: Biri havalimanında kendini vurdu, diğeri balkondan atladı

İki intihar haberi saatler arayla geldi! Bugün sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen intihar nedeniyle hareketlilik yaşandı. Dün ise evli ve bir çocuk babası, eski polis memuru Oğuz Doğan'ın intiharı Samsun'da yankı uyandırdı.
İstanbul'daki olay, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’nda meydana geldi.
Havalimanında görev yapan kadın polis memuru Ilgın C. iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle silahla kendini vurdu.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan polis memurunun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Samsun'daki intihar ise Atakum ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra son olarak Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Oğuz Doğan (37), yaklaşık 1,5 ay önce geçirdiği bir soruşturmadan dolayı meslekten ihra
Evli ve 1 çocuk babası olan Doğan, 8. kattaki evinden aşağı atladı.