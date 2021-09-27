POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM sözlü mülakat sonuçları adaylar tarafından araştırılıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirmenin sonuçları ve açıklanma tarihi gündemde. Peki 2021 yılı POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçlarının açıklanma tarihi merak ediliyor.

Ön başvuru, fiziki mülakat ve sınavlardan geçmiş olan adayların katıldığı 27. dönem POMEM sözlü sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Açıklamaya göre 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 8 bin aday asıl olarak alınacak.

Adaylar önce üç aşamadan geçerek POMEM’e seçilecek. Fiziki yeterlilik sınavı sonrası Temmuz ayında yapılan duyuru ile mülakat yerleri açıklanmıştı. Gözler şimdi EGM'den gelecek olan açıklamaya çevrildi.

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların Ekim ayının sonuna kadar açıklanması öngörülüyor.