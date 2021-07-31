POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? POMEM sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları sınav a katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sözlü mülakata ile ilgili sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

Mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor ancak henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması bulunmuyor. Sınavın ilan tarihi açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

Değerlendirme nasıl yapılacak?

Düzenlenen fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulacaklar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek. Konu ile ilgili düşünmesi ve sunum yapması için öncelikle süre verilecek. Konu hakkında komisyonca adaya sorular sorulabilecek. Değerlendirme sırasında adayın; -Konu hakkında bilgi düzeyi, -Kendisinden istenileni kavrama, -Özgüveni, - İfade etme yeteneği, -Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kriterde değerlendirmesi yapılacak. Adayların mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekmekte.