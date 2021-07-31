HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? POMEM sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? POMEM sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?

31.07.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek POMEM mülakat sonuçları merak ediliyor. Binlerce adayın beklediği sözlü mülakata ile ilgili sınav giriş belgeleri erişime açılırken, mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. Peki POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? POMEM sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak? İşte ayrıntılar...

POMEM mülakat sonuçları sınava katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sözlü mülakata ile ilgili sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanma tarihi sınava katılacak adaylar tarafından merak ediliyor.
Resmi kurumdan gelecek açıklamaya ilgiyle takip edilirken, POMEM 27. dönem mülakat sınav yerini öğrenmek isteyen adaylar pa.edu.tr sayfasından sınav giriş belgelerine ulaşıyor.
Mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor ancak henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması bulunmuyor. Sınavın ilan tarihi açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

Değerlendirme nasıl yapılacak?

Değerlendirme nasıl yapılacak?
Düzenlenen fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulacaklar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek. Konu ile ilgili düşünmesi ve sunum yapması için öncelikle süre verilecek. Konu hakkında komisyonca adaya sorular sorulabilecek. Değerlendirme sırasında adayın; -Konu hakkında bilgi düzeyi, -Kendisinden istenileni kavrama, -Özgüveni, - İfade etme yeteneği, -Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kriterde değerlendirmesi yapılacak. Adayların mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekmekte.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
polis sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Konya'daki katliamda dikkat çeken 'kedi' detayı

Konya'daki katliamda dikkat çeken 'kedi' detayı

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Bodrum, Marmaris ve Köyceğiz'de yangın felaketi devam ediyor

Bodrum, Marmaris ve Köyceğiz'de yangın felaketi devam ediyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.