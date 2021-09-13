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  4. POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 PA 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama

POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 PA 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama

13.09.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday alınacak. Adayların sözlü mülakat sonuçları "pa.edu.tr" internet adresinden ilan edilecek. İşte PA 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgula ekranı...

POMEM sonuçları için gözler Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Adaylar en son fiziki yeterlilik sınavına girmişti. Lisans mezunu 5440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın alımlarının gerçekleşeceği kurum tarafından belirtilmişti. İşte PA 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgula ekranı...

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığına ait " www.pa.edu.tr" internet sitesi üzerinden belirtilecek. Sınav sonuçları adayların evine posta ile gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman belli olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar, sınava ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilir.
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIR?

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIR?
Adaylar fiziki yeterlilik sınavında başarılı olursa mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın; a) Konu hakkında bilgi düzeyi, b) Kendisinden istenileni kavrama, c) Özgüveni, ç) İfade etme yeteneği, d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere ayrılıyor. Her bir kriter yirmi puan değerindedir. Adayın başarılı sayılması için en az yetmiş alması bekleniyor.
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sınav

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