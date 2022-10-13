MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Popstar Özlem tesettüre girdi, adını değiştirdi! "Yarışmada açık giyinmezsen..."

Popstar Özlem tesettüre girdi, adını değiştirdi! "Yarışmada açık giyinmezsen..."

13.10.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popstar yarışmasında "Dekolte giymem" dediği için jürinin eleştirilerine maruz kalan Özlem Güneş Osma, uzun yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmadan sonra tesettüre giren Popstar Özlem adını da Mekselina İslam olarak değiştirdi. Popstar Özlem yaşadıklarını Katarsis programında anlattı.

Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasında jüri olan Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan'ın, dekolte giymediği için eleştirdiği Popstar Özlem, Gökhan Çınar'ın Katarsis X-TRA programına konuk oldu.

Yıllar sonra ortaya çıkan Özlem Osma tesettüre girdikten sonra adını da Mekselina İslam olarak değiştirdi.

"İSLAMDA KENDİMİ BULDUM"

"İslamda kendimi buldum" diyen Popstar Özlem konuşmasında şunları söyledi:

"Adımı değiştireyim diye düşünmedim ama sosyal medya hesabı açarken bu ismi düşündüm. Sayfa da öyle kaldı" dedi.

"AÇIK GİYİNMEZSEN..."

"AÇIK GİYİNMEZSEN..."
Popstar Özlem konuşmasında yarışmada yaşadıklarını da anlattı. Mekselina adını alan eski yarışmacı "Orada hiç rahat değildim. Beni olduğumdan farklı biriymiş gibi göstermeye çalıştılar. Sürekli kıyafetim eleştiriyor. Açık giyinmezsen... Arka tarafta da böyle. Ekranda da sadece kıyafetim eleştiriliyor. Ebru Gündeş bana 'Dekolte giymen gerekirse giyer misin?' dedi. Ben de giymem dedim. Bu ekrana yansıyınca rahatsız oldum" dedi.
Popstar Özlem olarak tanınan Mekseline İslam açıklamasında "Olduğumdan farklı gösterilince hayallerim yıkıldı. Dekolte meselesinden çok üstüme gelindi ve elenmek istedim" dedi.
Popstar Özlem Güneş Osma 13 yıldır evli ve artık sahneye çıkmıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş popstar dekolte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! 5 dakika içinde rakibini darma duman etti...

Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! 5 dakika içinde rakibini darma duman etti...

Son dakika: Dalaman'dan Manchester'a giden yolcu uçağında bomba alarmı! Savaş uçakları eşliğinde havalimanına indirildi

Son dakika: Dalaman'dan Manchester'a giden yolcu uçağında bomba alarmı! Savaş uçakları eşliğinde havalimanına indirildi

Restoran çıkışı silahlı saldırı, hayatını kaybetti! Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı

Restoran çıkışı silahlı saldırı, hayatını kaybetti! Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı

Kendi düğününde süper miniyle sahneye çıkıp...

Kendi düğününde süper miniyle sahneye çıkıp...

Akaryakıta zamdan indirim geldi!

Akaryakıta zamdan indirim geldi!

Şoke eden metres göndermesi! "Ebru Gündeş'in evine gidip..."

Şoke eden metres göndermesi! "Ebru Gündeş'in evine gidip..."

İlginizi Çekebilir

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Popstar Özlem tesettüre girdi, adını değiştirdi! "Yarışmada açık giyinmezsen..."

Popstar Özlem tesettüre girdi, adını değiştirdi! "Yarışmada açık giyinmezsen..."

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.