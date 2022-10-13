Popstar Özlem tesettüre girdi, adını değiştirdi! "Yarışmada açık giyinmezsen..."

Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasında jüri olan Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan'ın, dekolte giymediği için eleştirdiği Popstar Özlem, Gökhan Çınar'ın Katarsis X-TRA programına konuk oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan Özlem Osma tesettüre girdikten sonra adını da Mekselina İslam olarak değiştirdi.

"İSLAMDA KENDİMİ BULDUM"

"İslamda kendimi buldum" diyen Popstar Özlem konuşmasında şunları söyledi:



"Adımı değiştireyim diye düşünmedim ama sosyal medya hesabı açarken bu ismi düşündüm. Sayfa da öyle kaldı" dedi.

"AÇIK GİYİNMEZSEN..." Popstar Özlem konuşmasında yarışmada yaşadıklarını da anlattı. Mekselina adını alan eski yarışmacı "Orada hiç rahat değildim. Beni olduğumdan farklı biriymiş gibi göstermeye çalıştılar. Sürekli kıyafetim eleştiriyor. Açık giyinmezsen... Arka tarafta da böyle. Ekranda da sadece kıyafetim eleştiriliyor. Ebru Gündeş bana 'Dekolte giymen gerekirse giyer misin?' dedi. Ben de giymem dedim. Bu ekrana yansıyınca rahatsız oldum" dedi.

Popstar Özlem olarak tanınan Mekseline İslam açıklamasında "Olduğumdan farklı gösterilince hayallerim yıkıldı. Dekolte meselesinden çok üstüme gelindi ve elenmek istedim" dedi.