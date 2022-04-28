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  4. Porsche "geleceğe dönüş" diyerek duyurdu! İşte retro tarzlı yeni Porsche 911 Sport Classic

Porsche "geleceğe dönüş" diyerek duyurdu! İşte retro tarzlı yeni Porsche 911 Sport Classic

28.04.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Porsche, retro stil ipuçları barındıran yeni 911 Sport Classic'i tanıttı. Porsche'un açıklamasında "geleceğe dönüş" (Back to the future) ifadesini kullandığı yeni 911 Sport Classic'ten sadece 1.250 adet üretilecek.

Stuttgart'ta kurulmuş olan spor araba markası Porsche, yeni 911 Sport Classic'i resmen duyurdu.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK

1960'ların ve 1970'lerin başlarının stilini canlandırdığı söylenen 911 Sport Classic'ten sadece 1.250 adet üretilecek. Bu modelin görünümü de 1960 ve 1970'lerden izler taşıyor.
Porsche, klasik modellerini yeniden yorumlamayı seviyor gibi görünüyor. Marka, daha önce de 1950'ler ve 1960'lardan tasarım öğelerine sahip 911 Targa 4S Heritage Design Edition'ı piyasaya sürmüştü.

PORSCHE 911 SPORT CLASSIC'İN ÖZELLİKLERİ

PORSCHE 911 SPORT CLASSIC'İN ÖZELLİKLERİ
"Ördek kuyruğu" denilen bir spoyler yeni 911 Sport Classic'in özellikleri arasında bulunuyor.
Güç aktarma sisteminde ise 3,7 litrelik çift turbo motor (ortalama yakıt tüketimi WLTP'ye göre 12,6 l/100 km), 543 beygir güç gibi detaylar yer alıyor.

EN GÜÇLÜ MANUEL 911

EN GÜÇLÜ MANUEL 911
Otomobil gücünü yalnızca arka tekerlekler aracılığıyla aktarıyor. Porsche, yedi vitesli manuel şanzıman ile birlikte yeni 911 Sport Classic'in bugüne kadarki en güçlü manuel 911 olduğunu söylüyor. Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) de araçta bulunan özelliklerden.
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Anahtar Kelimeler:
porsche
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