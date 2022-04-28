Porsche "geleceğe dönüş" diyerek duyurdu! İşte retro tarzlı yeni Porsche 911 Sport Classic

Stuttgart'ta kurulmuş olan spor araba markası Porsche, yeni 911 Sport Classic'i resmen duyurdu.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK

1960'ların ve 1970'lerin başlarının stilini canlandırdığı söylenen 911 Sport Classic'ten sadece 1.250 adet üretilecek. Bu modelin görünümü de 1960 ve 1970'lerden izler taşıyor.

Porsche, klasik modellerini yeniden yorumlamayı seviyor gibi görünüyor. Marka, daha önce de 1950'ler ve 1960'lardan tasarım öğelerine sahip 911 Targa 4S Heritage Design Edition'ı piyasaya sürmüştü.

PORSCHE 911 SPORT CLASSIC'İN ÖZELLİKLERİ "Ördek kuyruğu" denilen bir spoyler yeni 911 Sport Classic'in özellikleri arasında bulunuyor.

Güç aktarma sisteminde ise 3,7 litrelik çift turbo motor (ortalama yakıt tüketimi WLTP'ye göre 12,6 l/100 km), 543 beygir güç gibi detaylar yer alıyor.