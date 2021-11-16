Porsche tarih verdi! Panamera Platinum Edition pazara sunuluyor

Otomobil üreticisi Porsche, elektrikli Taycan ile son zamanlarda dikkatleri üzerine çekti. Ancak firma, şimdi ise dört kapılı spor otomobili Panamera'nın Platinum Edition özel bir versiyonunu pazara sunmaya hazırlanıyor.

İŞTE PORSCHE PANAMERA PLATINUM EDITION

Platinum Edition'da birçok teknoloji standart olarak yer alıyor. Bunlar arasında Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) bulunan adaptif havalı süspansiyon, otomatik karartmalı dış aynalar, Porsche Dynamic Light System Plus’a (PDLS Plus) sahip LED matris ana farlar, panoramik cam tavan, geri görüş kameralı Park Assist ve hibrit modellerde 7,2 kW şarj gücü sağlayan yerleşik bir AC şarj cihazı bulunuyor.

Platinum boyalı 21 inç Exclusive Design Sport jantlar, siyah spor egzoz uçları, karartılmış camlar, siyah (parlak) yan cam çerçeveleri ve Exclusive Design stop lambaları da otomobilin tasarımını tamamlayan özellikler arasında.

Panamera Platinum Edition, özel platin renkli bazı detaylara sahip: ön tekerleklerin arkasındaki hava çıkış çıtaları, arkada Porsche logosu ve model ismi ile hibrit modellerde, yan kısımda 'e-hybrid' logosu gibi. Ayrıca, 20 inç Platinum Panamera Style jantlar da opsiyonel olarak sunuluyor.

PORSCHE PANAMERA PLATINUM EDITION'IN İÇİ NASIL? İç tasarımdaki donanımlar ise GT spor direksiyon simidi ve hıza duyarlı direksiyon, şerit değiştirme asistanı, yumuşak kapanan kapılar, hafıza paketli 14 yönlü elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, BOSE Surround Ses sistemi, siyah renkli işlemeli alüminyum iç mekan paketi ve koltuk başlıklarında Porsche arması olarak sıralanıyor.