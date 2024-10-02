Portakal adeta esti gürledi! Tek tek gazetecilerin isimlerini verdi: 'Başlarına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir'

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ GÖNDERME

Devlet Bahçeli bu şekilde başladı ve bu şekilde devam ediyor. Bakın demokrasi olmayan bir ülkedeyiz bu bir. Bir de eğer iktidardaysanız gücü elinizde tutuyorsunuz demektir. Adaletin gücünün olduğu değil, güçlünün adaleti sağladığı yerdeyiz. Bir de demokrasinin olmadığı bir ülkedeyiz güçlü olan istediği tehdidi savunabiliyor. Ana muhalefet partisine çürüksün diyor, Gazetecilere Barış Pehlivan'a, Murat Ağırel'e, Timur Soykan'a, Şule Aydın'a, Barış Terkoğlu'na 'ayağınızı denk alın gazeteciler, Halk TV' diyebiliyor...