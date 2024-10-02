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Portakal adeta esti gürledi! Tek tek gazetecilerin isimlerini verdi: 'Başlarına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.10.2024 06:54
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1 Ekim itibarıyla meclis yeniden açıldı. Geçen dönem kavganın, şiddetin eksik olmadığı meclis bu dönemde sert sözlerle başladı. Özellikle MHP lideri Bahçeli'nin CHP lideri Özel'e 'çürük' demesi ve gazetecilere sert sözlerle yüklenmesi Fatih Portakal'ın tepkisini çekti. Canlı yayında gazetecilerin isimlerini tek tek veren Fatih Portakal, "Bunlardan birinin başına bir şey gelecek olursa bu kişinin sorumlusu birinci derecede Devlet Bahçeli'dir." ifadelerini kullandı.

1 Ekim'de açılan Meclis'te tansiyon yine yüksekti. Grup toplantısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tansiyonu daha da artıracak ifadeler kullandı. Devlet Bahçeli, “Özgür Özel sana diyorum, iddiaların aynen şahsın gibi çürüktür, bastığın yaş tahta, bindiğin patlak lastikli dolmuş, tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir” dedi.

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"4 SOYTARI MUHABİR..."

"4 SOYTARI MUHABİR..."

Bahçeli sözlerinin devamında ise, "Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın, kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar kopartırız. Mahkeme kararı açıklanmadan, adalet yerini bulmadan, güya ve gıyaben hüküm verenler iftiralarının günahına iki cihanda katlanacaklar, camiamız bu rezillere hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir. Buradan sesleniyorum; Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız." ifadelerini kullandı.

Bu sözler Sözcü Ana Haber'in sunucusu gazeteci Fatih Portakal'ın da dikkatini çekti. MHP liderine eleştiriler yağdıran Portakal 4 gazetecinin ismini vererek, 'Bunların başına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir' dedi.

Portakal'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Portakal'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Meclis açıldı. Bir bütün o bütünü önce size parçalara ayıracağım. Ufak ufak parçaları meclisten anlatacağım. Ardından bütünü göstereceğim. Bugün 1 Ekim, meclis açılacaktı. İnsan iyi temennilerle çıkar değil mi? Kötü duygularla çıkmaz.

"TEHDİTLER BAŞLADI, TEHDİTLE BİTİRDİ

"TEHDİTLER BAŞLADI, TEHDİTLE BİTİRDİ

" Aklındaki, kafasındaki kötü düşünceleri bile 'ya bugün meclis açılıyor, en azından ağzından hayırlı bir şeyler çıksın' diye çıkar. Ama Devlet Bahçeli meclis açılmadan önce grup toplantısındaydı. Söze başladığı gibi bitirdi. Tehditlerle başladı, tehditlerle bitirdi.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ GÖNDERME

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ GÖNDERME

Devlet Bahçeli bu şekilde başladı ve bu şekilde devam ediyor. Bakın demokrasi olmayan bir ülkedeyiz bu bir. Bir de eğer iktidardaysanız gücü elinizde tutuyorsunuz demektir. Adaletin gücünün olduğu değil, güçlünün adaleti sağladığı yerdeyiz. Bir de demokrasinin olmadığı bir ülkedeyiz güçlü olan istediği tehdidi savunabiliyor. Ana muhalefet partisine çürüksün diyor, Gazetecilere Barış Pehlivan'a, Murat Ağırel'e, Timur Soykan'a, Şule Aydın'a, Barış Terkoğlu'na 'ayağınızı denk alın gazeteciler, Halk TV' diyebiliyor...

Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Devlet Bahçeli
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