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Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu'nun son hali gündem oldu! Görenler değişimine inanamadı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.10.2024 13:36
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2015 yılında başladığı yayın hayatını 2017'de sonlandıran efsane dizi Poyraz Karayel'de Poyraz'ın oğlu Sinan'a hayat veren Ata Berk Mutlu'nun son hali gündem oldu. 19 yaşındaki genç ismin değişimi görenleri şaşırttı.

İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerini paylaştığı bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinde hayat verdiği Sinan karakteriyle hafızalarımıza kazınan Ata Berk Mutlu, son haliyle yeniden gündem oldu.

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SON HALİ GÜNDEM OLDU!

Çocukluğu ekranlarda geçen ve 2015-2017 arasında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinin ardından ortalıkta pek fazla göremediğimiz Ata Berk Mutlu, dizide Poyraz'ın oğluna hayat vermişti. Tatlılığıyla Poyraz Karayel döneminde herkesin gözdesi olan Mutlu, dizideki performansıyla da çok beğenilmişti 

Ailesiyle birlikte sakin bir hayat süren ve bazı projelerde zaman zaman karşımıza çıkan genç oyuncu, şimdilerde yaşadığı değişimle gündeme geldi. İyice büyüyen Mutlu'nun son halini görenler şaşırdı. 

 Ata Berk Mutlu, Kanal D'nin YouTube kanalına konuk oldu. "Poyraz Karayel benim içinde bulunduğum en iyi projelerden bir tanesi" diyen oyuncunın değişimi dikkatlerden kaçmadı. 

19 yaşındaki genç ismin çenesi ve aldığı kilolar ise sosyal medyada gündem oldu. Mutlu'nun son halinei görenler ise şaşkınlığıın gizleyemedi. "Ne ara bu kadar büyüdü?" yorumları yapıldı. 

ATA BERK MUTLU KİMDİR?

ATA BERK MUTLU KİMDİR?

Ata Berk Mutlu, 14 Haziran 2005 'de Çorlu, Tekirdağ'da doğdu. Poyraz Karayel dizisiyle yıldızı parlayan çocuk oyuncu, Ailesi tarafından 4 buçuk yaşındayken ajansa başvuru yapılmış ve ilk deneyimi olan süt reklamı ile sektör ile tanışmıştır. Hemen ardından Cuma'ya Kalsa dizisi ile ilk dizi tecrübesini, oynadığı Berk karakteriyle yapmıştır.

Anahtar Kelimeler:
poyraz karayel
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