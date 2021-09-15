HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Poyraz yüzleri güldürdü! Oltayı atan kova kova balık tutuyor

Poyraz yüzleri güldürdü! Oltayı atan kova kova balık tutuyor

15.09.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Cide ilçesinde poyrazın neden olduğu deniz suyu sıcaklığındaki düşüş sonrası istavritler kıyıya vurdu. Durumu fark eden vatandaşlar çuval, kova ve leğenlerle sahile akın etti. Bölgeye gelenler kıyıya vuran balıkları toplamak için adeta birbiri ile yarıştı.

Kastamonu’da poyraz nedeniyle deniz suyu sıcaklığı aniden düştü. Deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle Kastamonu’nun Cide ilçesi sahiline çok sayıda istavrit vurdu. Sahile gelen vatandaşlar, kıyıya vuran balıkları ellerinde olta ile tutarak topladı. Eline oltasını alan sahile koşarken vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kovaları balık ile doldurdu. Sahil boyunda balık tutmaya 70’ten fazla insanın geldiği görüldü.

“10 KİLOGRAM BALIK TUTTUM”

Yaklaşık 10 kilogram balık tuttuğunu söyleyen Demet Özcan, “Sabahın ilk saatlerinden beri deniz kenarındayım. Her yıl bu şekilde bu zamanlarda balık bolluğu oluyor. 15 yıldır Cide’deyim, burada balık tutuyorum. Bugün balıklar sahile daha yakın, bolluk yaşanıyor. Bu denizin birden soğumasından kaynaklanıyor” dedi.
Hobi amaçlı balık tuttuğunu ifade eden Nebahat Tekcan ise, “Bugün deniz maşallah bereketli. Saat 7’den beri buradayım. Hobi olarak balık tutuyorum. Ben zaten denizi seviyorum, ara sırada balık tutuyorum. Baktım herkes sahilde balık tutuyor, ben de aldım elime kovayı geldim sahile, acemi şansı olması lazım ama kovayı doldurdum” diye konuştu.
Sahilde balık tutan insanları görmesi üzerine kendisinin de oltasını alarak sahile balık tutmaya geldiğini belirten Tarık Tek de, “Saat 8’den beri sahilde balık tutuyorum, daha ben bu işte yeniyim. İki yıldır Cide’deyim, Bir arkadaşımızın tavsiyesiyle buraya yerleştim. Buradan bir daire aldım. Baktım sahilde insanlar balık tutuyor, bende elime oltayı alıp balık tutmaya geldim” ifadelerini kullandı.
Sahilden kovalar dolusu balık toplayan vatandaşlar, evlerinin yolunu tutarken, birçok vatandaşın da sahil kıyısındaki balık nöbeti devam etti. İHA
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

İşte koronavirüste ölüme yol açan şey

İşte koronavirüste ölüme yol açan şey

Dünyayı korkutan restleşme! Füzeler peş peşe ateşlendi

Dünyayı korkutan restleşme! Füzeler peş peşe ateşlendi

40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

COVID-19'u aylar öncesinden duyurmuş

COVID-19'u aylar öncesinden duyurmuş

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.