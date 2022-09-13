Prof. Dr. Canan Karatay uzun yaşamın formülünü verdi! "Bunu yiyen 90-95 yaşına kadar yaşar"

Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerileri oldukça ses getiriyor. Yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir şekilde uzun yaşamak için beslenmenin önemini vurgulayan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamada doğru beslenme ile 90-95 yaşına kadar yaşanabileceğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ortalama yaşam süresi 78.6 yıl olsa da Canan Karatay, "Onu yerseniz 90-95 yaşına kadar yaşarsınız" dedi.

PROF. DR. CANAN KARATAY'IN ÖNERİLERİ

HAMSİ KIZARTMASI YEMEYİN Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir.

FINDIĞI TÜKETİMİNİ ARTIRIN Köy tereyağını sabah akşam yiyebilirsiniz. Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık, çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur.

ŞEKERSİZ ÇAYI BOL BOL İÇİN Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum.

KAVURMAYI KUYRUK YAĞI İLE TÜKETİN Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar.