Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir, kaç yaşında? Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci nereli, nerelerde görev aldı?

Daha önce Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten atanmış olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci üniversitenin rektörlüğüne atandı. 3 Kasım 1965 doğumlu olan İnci'nin hayatı merak ediliyor. Peki Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir, nereli?

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Daha önce Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten atanmış olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. Gelişme sonrası İnci'nin hayatı ve kariyeri merak edilip araştırılmaya başlandı.

Melih Bulu’nun yardımcılığını yürüten İnci, fizik bölümünde öğretim üyesi görevini üstlenmekteydi.

Malatya, Pütürge doğumlu olan İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992 senesinde ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini almaya hak kazandı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993–1994 seneleri arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapmış olan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent ünvanını elde etti.