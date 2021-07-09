Prof. Dr. Özgür Demirtaş kimdir? Twitter hesabı nedir? İşte Özgür Demirtaş'ın kariyer hayatı...

Neslihan Küçükoğlu Demirtaş ile evli ve bir çocuk babası olan Özgür Demirtaş Akbank yönetim kurulu üyeliği, Sabancı Üniversitesi altında kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi kurucu başkanlığı, FODER yönetim kurulu üyeliği, Yeni Bir Lider yönetim kurulu üyeliği ve birçok holdinge de danışmanlık hizmeti vermektedir. Öte yandan 2012-2014 seneleri arasında Türkiye Genç İşadamları Derneği, TAYSAD ve DASK danışmanlıklarını da yapmıştır.