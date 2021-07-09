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  4. Prof. Dr. Özgür Demirtaş kimdir? Twitter hesabı nedir? İşte Özgür Demirtaş'ın kariyer hayatı...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş kimdir? Twitter hesabı nedir? İşte Özgür Demirtaş'ın kariyer hayatı...

09.07.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özgür Demirtaş'ın kim olduğu merak ediliyor. "Özgür Demirtaş kimdir?" , "Twitter hesabı nedir?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Özgür Demirtaş finans profesörü, akademisyen, mühendis, yazar ve Youtuber'dır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ni bitirmiştir. Dünyanın önde gelen dergilerinde akademik çalışmalar yayımlamıştır. İşte Özgür Demirtaş'ın kariyer hayatı...

"Özgür Demirtaş kimdir?" , "Twitter hesabı nedir?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Özgür Demirtaş üniversite sınavında ilk 50 girerek derece yapmış ve Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü okumuştur. İşte Özgür Demirtaş'ın kariyer hayatı...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş kimdir?

12 Ağustos 1976 Ankara doğumlu Özgür Demirtaş 44 yaşındadır. Özgür Demirtaş ekonomist, akademisyen, mühendis, yazar ve Youtuber'dır.
Neslihan Küçükoğlu Demirtaş ile evli ve bir çocuk babası olan Özgür Demirtaş Akbank yönetim kurulu üyeliği, Sabancı Üniversitesi altında kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi kurucu başkanlığı, FODER yönetim kurulu üyeliği, Yeni Bir Lider yönetim kurulu üyeliği ve birçok holdinge de danışmanlık hizmeti vermektedir. Öte yandan 2012-2014 seneleri arasında Türkiye Genç İşadamları Derneği, TAYSAD ve DASK danışmanlıklarını da yapmıştır.
Son zamanlarda Youtube platformunu aktif olarak kullanan Özgür Demirtaş "ProfDemirtas" kullanıcı adı ile Twitter'dan paylaşım yapmaktadır.
Özgür Demirtaş ilkokul eğitimini Manisa'nin Salihli ilçesinde almıştır. Liseyi ise İzmir Atatürk Lisesinde okumuştur. Üniversite sınavında ilk 50'ye girerek derece yapmış ve Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanmıştır.
Demirtaş finans doktorası için 1998'de Boston College'a kabul edilmiştir. 2003 senesinde ise doktor ünvanını almaya hak kazanmıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi

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