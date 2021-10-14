Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir? Para Politikası Kurulu üyesi Yusuf Tuna hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Prof. Dr. Yusuf Tuna, Para Politikası Kurulu üyesi olarak atandı. Merkez Bankası'nda yapılan bu değişiklik sonrası Yusuf Tuna'nın hayatı ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Peki Yusuf Tuna kimdir?

PROF. DR. YUSUF TUNA KİMDİR?

Bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanmış olan kararla Prof. Dr. Yusuf Tuna, Para Politikası Kurulu üyeliğine atandı. Merkez Bankası’nda yapılan değişiklik neticesinde 2 Başkan yardımcısı ve 1 Para Politikası Kurulu üyesi görevden alındı. Prof. Dr. Yusuf Tuna'nın hayatı bu sebeple araştırılmaya başlandı.

Merkez Bankası Para Politikası Üyeliğine atanmış olan Prof. Dr. Yusuf Tuna, Ankara İ.T.İ.A. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye bölümünden mezun olmuştur.

Akademik hayatına 1982'de İstanbul Üniversitesi'nde asistan olarak başlamış olan Tuna, 1988'de doktorasını tamamlamıştır. Tuna, TMSF ve BDDK kurul üyelikleri görevinde bulunmuştur.