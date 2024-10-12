Profesörden dikkat çeken açıklama: Bu görüntüler bilinçaltına intiharı işliyor! 'Son dönemde artan olayların sebebi olabilir'

"BİR DÖNEM MAVİ RENK ÜZERİNDEN İNSANLAR İNTİHAR, ÖLÜM VE UYUŞTURUCUYA YÖNLENDİRİLDİ"

Endüstriyel görsel kültürün bir dönem 'mavi' rengi kodlaştırarak 'Mavi Balina' ve değişik yöntemlerle genç ve çocukları kötü alışkanlıklara sürüklediğini ifaden eden Prof. Dr. Metin Eker, "Yıllardır mesleğim gereği hep gençlerle birlikteyiz. Ortalama 18-22 yaş grubu gençlerle iç içeyiz. Üniversitede akademisyen olarak hitap ettiğimiz kitle de burası. Bu kitleyi gözlemlediğimizde bir sanatçı olarak insanları tüm unsurları ile gözlemle yeteneğine sahibiz. Bir takım analizlerim oldu. Bazı saptamaların üzerinde çalışma gereği hissettim. Görsel kültür çağında yaşıyoruz. Medya, teknoloji ve dijitalleşme ile bir endüstri gelişti. İletişim ve etkileşimin çoğunluğunun emoji de dahil görsellerle sağlandığını düşünürsek yeniden ilkelliğe doğru dönüşümüz söz konusu. İlkel-modern-ilkel bir çağda yaşama durumuna gidiyoruz.