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  4. Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

20.04.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, Esra Hanım çok ateşliyim. Kimse beni tatmin etmiyor. Ne yapmam gerekiyor?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

U76Y

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Esra Hanım çok ateşliyim. Kimse beni tatmin etmiyor. Ne yapmam gerekiyor?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

"Ateşini biraz kendiniz söndürün. Her şeyin fazlası zarar." diyen Ezmeci, son günlerde gelen sorulara verdiği cevaplarla dikkat çekiyor.

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Bir başka gelen soruda ise; "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler? Bu şiddet midir?" sorusu dikkat çekti.

Ünlü psikolog soru karşısında, "Bu fantezisel bir durum olabilir. Aynı zamanda hayvanlar cinsellik sırasında, erkek olan dişi olanın ensesini ısırarak tutar. Burada da saldırgan ya da dürtüsel bir durum olabilir. Siz burada açıkça bundan hoşlanmadığınızı söyleyin" yanıtını verdi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Eskiden bu sorulara rahmetli Haydar dümen cevap veriyordu ayrıca erkek olarak şimdiki duruma bak bütün sosyal medya bunlar olmuş psikolog yaşam koçu adı altında...Ben öyle yobaz biri değilim hatta ne din ne iman var bende ama bu şeyler ahlak meselesidir kimde ne sıkıntı varsa gider medeni bir şekilde doktoruna sorar bu ne böyle ahlak bozucu bence
Dümen kırmaya başladılar, bakalım dümene kim geçecek hahahaaa

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