MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler?"

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler?"

19.04.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler? Bu şiddet midir?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

U76Y

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ekran görüntüsü 2022-04-19 092226

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler? Bu şiddet midir?" sorusu dikkat çekti.

Ünlü psikolog soru karşısında, "Bu fantazisel bir durum olabilir. Aynı zamanda hayvanlar cinsellik sırasında, erkek olan dişi olanın ensesini ısırarak tutar. Burada da saldırgan ya da dürtüsel bir durum olabilir. Siz burada açıkça bundan hoşlanmadığınızı söyleyin" yanıtını verdi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

Torrent'e zehir zemberek sözler! "Korkak, amatör!"

Torrent'e zehir zemberek sözler! "Korkak, amatör!"

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Eşinin takas edilmesi için yalvardı

Eşinin takas edilmesi için yalvardı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.