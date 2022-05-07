Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocam geceleri ayak parmaklarımı emerek uyuyor. Şekli bozuldu artık. Devam ediyor. Nasıl geçer?" sorusu dikkat çekti.

"Bunlar takıntısal alışkanlık durumları olabilir. Mahrumiyet ve yerine koyma çok etkilidir. Farklı durumlar ya da nesneler ayağınızın yerine konulur, sonra yavaşça azalır." yanıtı veren Ezmeci, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.