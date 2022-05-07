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  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."

07.05.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, "Kocam geceleri ayak parmaklarımı emerek uyuyor." sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocam geceleri ayak parmaklarımı emerek uyuyor. Şekli bozuldu artık. Devam ediyor. Nasıl geçer?" sorusu dikkat çekti.

"Bunlar takıntısal alışkanlık durumları olabilir. Mahrumiyet ve yerine koyma çok etkilidir. Farklı durumlar ya da nesneler ayağınızın yerine konulur, sonra yavaşça azalır." yanıtı veren Ezmeci, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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