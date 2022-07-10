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  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok..."

10.07.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, yakında kendi programıyla ekrana gelmeye başladı. Sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam eden Ezmeci, "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok. O daha çok internet üzerinden evli kadınlarla konuşarak işini görüyor." sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok. O daha çok internet üzerinden evli kadınlarla konuşarak işini görüyor." sorusuna yanıt verdi.

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Esra Ezmeci, "Böyle bir durumda ses çıkarmak gerekir. Çünlü diğer kadınlarla eşinizin konuşması, aranızda cinsellik olmaması normalleşmeye başlayabilir. O yüzden bu durumun kabul edilemez olduğunu belli etmeniz gerekiyor." yanıtını verdi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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