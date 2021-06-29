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Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik belgesi nereden alınır, zorunlu mu?

29.06.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet almak isteyen kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren psikoteknik belgesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Belge için verilen son tarihi yaklaşması nedeniyle psikoteknik belgesi neren alınır sorusu araştırılıyor. Peki Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik belgesi nereden alınır, zorunlu mu? Detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz aylarda psikoteknik belgesinin zorunlu hale gelmesinin ardından bu belgeyi almak isteyen vatandaşlar belgeyi nereden alacaklarının detaylarını araştırmaya başladı. Belgenin cezai işlem uygulaması 1 Temmuz'dan itibaren başlayacağı açıklandı. Peki Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik belgesi nereden alınır, zorunlu mu? İşte ayrıntılar...

Psikoteknik belgesi nedir?

Trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla alınması zorunlu hale getirilen sürücünün bedensel ve psikolojik durumlarının ölçüldüğü belge olan psikoteknik belgesi için son gün 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.

PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR?

PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR?
Psikoteknik belgesi, ehliyet almaya aday olan kişilerin sürücü olabilmek için psikolojik ve fiziksel durumlarının ölçülerek belgelenmesidir. Bu belgenin esas amacı ise sürücü kaynaklı kazalarının en aza indirilmek istenmesidir.

PSİKOTEKNİK BELGESİ NASIL ALINIR?

PSİKOTEKNİK BELGESİ NASIL ALINIR?
Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlar tarafından verilmektedir. Belge için yaklaşık 1 saat süren ve kişinin beden ve ruhsal sağlığının sürücülüğe elverişli olup olmadığının ölçüldüğü test sonucunda başarılı adaylara bu belge verilmektedir.
Refleks, algı, muhakeme yeteneği gibi 12 farklı testten geçirilen sürücüler psikoteknik merkezlerine giderek bu testlerden geçebilirler. Rapor sonucunu vatandaşlar enabız ve e devlet üzerinden görüntülenebilecek.

PSİKOTEKNİK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

PSİKOTEKNİK BELGESİ NEREDEN ALINIR?
İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetki verilen merkezlerden alınabilmektedir. Psikoteknik raporu alan ticari araç sürücüleri almış oldukları rapor ise 5 yıl süre ile geçerlidir. Süresi biten raporların yenilenmesi zorunludur.
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