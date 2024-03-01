Putin'in en büyük rakibi Rus muhalif Navalny son yolculuğuna uğurlanıyor: Yüzlerce kişi alanda!

Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Alexei Navalny'nin hapishanedeki ölümünün yankıları bir süre devam etmişti. Olayı “Putin’in acımasızlığının bir başka kanıtı” olarak tanımlayan ABD Başkanı Biden, "Şüphesiz ki Putin, Navalny'nin ölümünden sorumludur" diyerek gündeme damga vurmuştu. Navalny’nin eşi Yulia Navalny ise “Putin yaptıklarının sonuçlarına katlanacak" demişti.



