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  4. Rachel Araz'ın yeni çantası hayrete düşürdü! İçini açıp gösterdi fiyatı ise dudak uçuklattı!

Rachel Araz'ın yeni çantası hayrete düşürdü! İçini açıp gösterdi fiyatı ise dudak uçuklattı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.12.2024 18:22
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Yaşam tarzı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü fenomen Rachel Araz yine ilginç çantası ve fiyatıyla gündem oldu. Çantayı açtı içindekileri gösterdi.

sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren ünlü fenomen Rachel Araz, aldığı ilginç ürünler ve fiyatlarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü isim baget ekmek şeklindeki çantasıyla şaşırmıştı.

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Aramızda Kalmasın'da ise ünlü fenomen bu çanta için tam tamına 42 bin TL ödediği iddia edilmişti. İlgin çantaya ise yorum yağmıştı.

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PASTA DİLİMLİ ÇANTASININ FİYATI OLAY OLDU!

Şimdi ise Rachel Araz, pasta dilimli çantasıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Sosyetik isim yine aynı markanın pasta dilimli çantasıyla dikkatleri üzerine çekti. Yaklaşık 700 euroluk (25 bin 800 TL) olan çantanın fiyatı ise şoke etti.

Anahtar Kelimeler:
çanta rachel araz
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