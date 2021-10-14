Radarda görünmüyor! "Hayalet motor" suda "iz" bırakmayacak

Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde elektrikli motor üretimi üzerine faaliyetine başlayan bir şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle bot ve jet motoru üretimi için çalışmalara başladı.

TÜRK MÜHENDİSLER ELEKTRİKLİ JET MOTORU TASARLADI

Şirketin yöneticisi Muhammed Ali Okka'nın öncülüğünde, alanında uzman Türk mühendislerinin üstün gayret ve çabalarıyla çevreci ve dıştan takmalı elektrikli jet motoru tasarlandı. Muadillerine göre düşük enerji sarfiyatında yüksek verimle çalışan elektrikli motor, bot ve yatların yanı sıra savunma sanayisinde de kullanılabilecek. Dünyada piyasaya hakim markaların 200 kilogramın üzerindeki motorlara göre, 40 kilogram hafifliğiyle dikkati çeken yerli motor, özgün tasarımıyla suda iz bırakmıyor. Prototipi test edilen ve başarılı sonuçları tescil edilen motor, seri üretime hazır hale getirildi.

YÜKSEK VERİMLİ VE ÇEVRECİ Şirketin yöneticisi makine yüksek mühendisi Muhammed Ali Okka, firmanın ileri teknoloji alanında elektrikli bot ve yat motoru üretmek amacıyla kurulduğunu söyledi. Elektrikli motorlara deniz ve kara araçlarında hızlı bir geçişin yaşandığına dikkati çeken Okka, iklimdeki değişiklik ve fosil motorların çevreye verdiği zararın bunda etkili olduğunu vurguladı.

Okka, deniz araçlarında iki tip motorun kullandığına işaret ederek, "Etki sistemleri yönünden pervane ve jet motorları var. Fosil yakıtlı motorlar, yüksek emisyon değerleriyle çevreye verdiği zarardan dolayı gelişmiş ülkelerde hızla yasaklanıyor. Elektrikli olanlar da desteklerle ön plana çıkarılıyor. Pervaneli motorların verimliliği jet motorlara göre daha düşüktür." diye konuştu. Alanında uzman ve farklı branşlardaki 17 mühendisle yerli jet motoru imalatı için çalışma başlattıklarını anlatan Okka, 5 yıllık AR-GE sürecinin ardından tasarımın ete kemiğe büründüğünü söyledi.

"BU HAYALET MOTOR, RADARDA GÖRÜNMÜYOR" Okka, geçen yılın sonunda, elektrikli su jeti teknolojisi üzerine kurdukları şirkette çalışmaların hızlandığını dile getirerek şöyle konuştu: "Elektrikli jet motorunun Avrupa, ABD ve Türkiye patentlerini aldık. Dünyada benzeri olmayan, muadillerine göre hafif, servis maliyeti yok, maliyeti düşük, daha uzun ömürlüdür. Motorumuzda şaft ve mil olmadığından pervane aralığı çok geniş, bu da motorumuza ekstra verim sağlıyor. Sessizliğinden dolayı savunma sanayisinden ciddi talep görüyor. İzsizdir, pervaneli motorlar, arkasında büyük köpük ve baloncuk izi bırakır. Görsel olarak sudaki iz minimize edildi. Bu hayalet motor, radarda görünmüyor. Böyle bir avantajı var. Ayrıca oldukça sessiz. Aynı segmentteki motorlara göre yüzde 30-40 oranında daha fazla menzil kat edebilir. Suyun içerisinde çalıştığı için soğutma sistemine ihtiyaç duymuyor. Bu da pili daha uzun ömürlü kılıyor. Menzili artırıyor ve motoru da hafifletiyor."