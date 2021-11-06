Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, estetikle bambaşka birine dönüştü! Son hali olay!

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın iki kızından biri olan Su El Roman , değişimiyle şaşırttı. Estetik müdahalelerle tanınmaz hale gelen Su El Roman, sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine topluyor.

Su El Roman, babası Rafet El Roman ile arkadaş gibi olduğunu, babasının magazine yansıyan ilişkileri hakkında ise herkesin kendi davranışlarından sorumlu olduğunu belirtmişti.