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Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, estetikle bambaşka birine dönüştü! Son hali olay!

06.11.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rafet El Roman'ın, Tuğba Altıntop ile evliliğinden olan kızı Su El Roman, estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüştü. Babasının izinden giderek şarkıcı olan Su El Roman, cesur pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın iki kızından biri olan Su El Roman, değişimiyle şaşırttı. Estetik müdahalelerle tanınmaz hale gelen Su El Roman, sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine topluyor.

İŞTE SU EL ROMAN'IN INSTAGRAM POZLARI

1998 doğumlu Su El Roman, yabancı parçaları seslendirerek müzik kariyerine adım attı.
Jokeria isimli şarkısıyla ünlenen genç şarkıcı, değişimiyle de sık sık magazin basınının ilgisini çekiyor.
Estetik yaptırdığını itiraf eden Su El Roman, ''İyi ki burun estetiği yaptırmışım'' açıklamasıyla dikkatleri üzerine toplamıştı.
Su El Roman, babası Rafet El Roman ile arkadaş gibi olduğunu, babasının magazine yansıyan ilişkileri hakkında ise herkesin kendi davranışlarından sorumlu olduğunu belirtmişti.
Genç şarkıcı, babasının ciddi ilişki yaşadığı kadınlarla tanıştığını söylemişti.
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Rafet El Roman Su El Roman
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