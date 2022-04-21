HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2022? Bayram tatili 9 gün mü oldu? Tatil uzatıldı mı?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2022? Bayram tatili 9 gün mü oldu? Tatil uzatıldı mı?

21.04.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatili kaç gün? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bayramı tatile çıkarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar şimdiden rezervasyon yaptırmak için konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü oldu? Tatil uzatıldı mı? Merak edilen konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Ramazan Bayramı tatili kaç gün? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Gözler, bu sene 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak bayram için yapılacak açıklamaya çevrildi. Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü oldu? Tatil uzatıldı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Biz de konuya ilişkin bilgilere sizler için haberimizde yer verdik.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2022?

Ramazan Bayramı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü başlayacak. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilini şehir dışına çıkarak değerlendirmek için araştırma yapmaya başladı.
Otel rezervasyonu yaptırmak isteyen vatandaşların yanı sıra çeşitli etkinliklere katılarak bu günleri değerlendirmeyi düşünen kişiler ve memlekete gidip özlem gidermeyi planlayanlar Ramazan Bayramı tatili ile ilgili yapılacak açıklamayı merakla bekliyor.
Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.
Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?
2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor. Ancak 9 gün tatil gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Üçüncü İttifak, Millet İttifakı’nda kayıp yaratır mı?

Üçüncü İttifak, Millet İttifakı’nda kayıp yaratır mı?

Füze denemesi başarılı oldu! Putin dünyaya meydan okudu: Bir kez daha düşünecekler

Füze denemesi başarılı oldu! Putin dünyaya meydan okudu: Bir kez daha düşünecekler

'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti

'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti

Kızını öldürdü, anne intihar etti! Vahşetle ilgili yeni gelişme

Kızını öldürdü, anne intihar etti! Vahşetle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

İngiliz adam herkes şoke etti! Koreli kadına dönüşmek için...

İngiliz adam herkes şoke etti! Koreli kadına dönüşmek için...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.