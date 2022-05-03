HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ramazan Bayramını fırsat bildiler! Tatilin keyfini böyle çıkardılar

Ramazan Bayramını fırsat bildiler! Tatilin keyfini böyle çıkardılar

03.05.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramında güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti. Öte yandan Muğla’nın Marmaris ilçesinde bayramın ilk günü barlar sokağında eğlence sokaklara taştı.

Ramazan Bayramını fırsat bilenler soluğu Türkiye'nin güney sahillerinde aldı. Sıcak havayı fırsat bilenler Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilini doldurken Muğla’nın Marmaris ilçesinde bayramın ilk günü barlar sokağında eğlence sokaklara taştı.

KONYAALTI SAHİLİ HINCA HINÇ DOLDU

Turizm kenti Antalya’da Ramazan bayramını değerlendirmek isteyen vatandaşların tercih noktası dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu. Kilometrelerce uzanan sahil vatandaşların ve turistlerin akın etmesi ile adeta hınca hınç doldu. Sahile gelen birçok kişi denize girerek Akdeniz’in serin suyunda serinledi. Denizin ve kumun en çok tadını ise yine çocuklar çıkardı.

AW610703_06

Bazı kişiler güneşlerken bazıları ise kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 27 dereceye yaklaştığı sahilde araç trafiği yoğunluğu da yaşandı. Sahile gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Çocukların denizin içerisinde yer alan kayadan tehlikeli atlamaları ise devam etti. Birçok vatandaş ise paraşüde binerek ünlü sahili kuşbakışı izlemeyi tercih etti.

AW610703_08

Antalya’da yaşayan Levent Kahraman, “Çok kalabalık yok ama misafirlerimizi gezdirmeye getirdik. Konyaaltı sahili Antalya’nın en güzel yerlerinden birisidir. Sezon bu yıl geç aldı” dedi.

AW610703_11

Ayhan Işıkdoğan ise “Kalabalık var. Antalya hem sıcak hem güzel. Deniz daha soğuk. Havalar geç ısınınca sezon da geç aldı. Geçen yıl Nisan başlarında açılmıştı” dedi.

EĞLENCE SOKAKLARA TAŞTI

Öte yandan Türkiye’de sadece Marmaris’te 300 metre uzunlukta, 90 sıralı disko, bar ve gece kulübüyle ilk ve tek olan Barlar Sokağı bayramın ilk günü eğlenmeye çıkan yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

AW610711_02

AW610711_01

Kaynak: İHA

İŞTE TÜRKİYE'DEN TATİL KARELERİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı antalya Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...

UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1 milyon Suriyeli" açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1 milyon Suriyeli" açıklaması!

Dikkat çeken sözler! "Üst üste kaybettiniz"

Dikkat çeken sözler! "Üst üste kaybettiniz"

Hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı

Hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı

‘Anne sırtımdan vuruldum, sakin ol!’

‘Anne sırtımdan vuruldum, sakin ol!’

İlginizi Çekebilir

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.