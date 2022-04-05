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Ramazan ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi miktarı ve tarihleri belli oldu mu?

05.04.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca emekli tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama yapılmasının ardından Ramazan ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi miktarı ve tarihleri belli oldu mu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Ramazan ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Dini bayramlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekliliere verilen emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL'ye yükselmişti. Enflasyon verilerine göre bayram ikramiyesine zam ihtimali doğdu. Eğer zam hayata geçerse, toplam ikramiyenin 3.000 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor. Ramazan ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi miktarı ve tarihleri belli oldu mu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMAZAN İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İkramiye artışı için formüllerden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. Eğer bayram ikramiyesi yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş para alınabilecek.
İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezalar yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranıyla güncellendi. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olacak. Bu yıl 2 bayramda alınacak ikramiye 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.
Bu yılki net asgari ücrette yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu gerçekleşirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. 2 bayramda toplam ödeme 3 bin 311 lira olacak.
Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında yani 4 bin 253 lira 40 kuruş ödeme yapılması. Bu formül hayata geçerse her bayramda 2 bin 126 lira 70 kuruş ikramiye ödenecek.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de ikramiyenin 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı seviyesine yükseltilmesini istedi. Bu talebin kabul edilmesi halinde, emeklilere bin 100'er lira yerine 2 bin 500'er lira ödenecek.
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Ramazan Bayramı Ramazan
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