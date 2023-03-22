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RAMAZAN MESAJLARI 2023 RESİMLİ! En yeni, ayetli, etkileyici "Hoşgeldin Ramazan" sözleri ve resimli ramazan mesajları

22.03.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan mesajları ve "Hoşgeldin Ramazan" sözleri resimli, yeni, etkileyici, ayetli seçenekleriyle WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paylaşımda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de en yeni, ayetli, etkileyici "Hoşgeldin Ramazan" sözleri ve resimli ramazan mesajlarını sizler için derledik. İşte 2023'e özel en yeni ramazan mesajları...

Ramazan mesajları; 23 Mart 2023 Perşembe günü öncesi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. On bir sultanı ramazan ayı dolayısıyla yarın birçok kişi oruç tutacak. Ramazan ayı 20 Nisan 2023 Perşembe günü tutulan iftarla sona erecek. Biz de bu mübarek ayın başladığını sevdiklerine anımsatmak isteyen kişiler için en yeni, ayetli, etkileyici "Hoşgeldin Ramazan" sözleri ve resimli ramazan mesajlarını hazırladık. İşte resimli Ramazan mesajları ve sözleri...

RESİMLİ RAMAZAN MESAJLARI 2023

Ramazan ayı girdiği zaman Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…

Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan az yemeğe. Ruhunun sıhhat ve selameti olan günahsız olmaya. Dininin sıhhat ve selameti olan Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya vesile olsun. Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun...

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim…

Rаmаzаn ayı kalbine tеsеlli, ruhunа ilаç, duаlаrın kаbul, Ramazan аyın mübarek olsun.

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