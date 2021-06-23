Randevusuz aşı olunur mu? Randevu almadan aşı yapılır mı?

Bakan Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre aşı için yaş sınırı 25’e inerken, milyonlarca SGK çalışanına da aşı hakkı tanımlandı. Bir an önce randevu alarak aşı olmak isteyen vatandaşlar MHRS sistemi üzerinden randevu almaya çalıştı. Ancak oluşan yoğunluk nedeniyle sistemde hata oluştu. Bunun üzerine randevularını tamamlayamayan vatandaşlar randevusuz aşı olup olamayacağını araştırmaya başladı. Peki randevusuz aşı olunabiliyor mu?

MHRS çöktü!

Milyonlarca insanın bir anda aşı randevusu için MHRS sitemine yüklenmesinin ardından, sistem çöktü. Sitenin altyapısı milyonlarca insanın girişini kaldırmayınca, aşı randevularında da aksaklıklar yaşandı.

Sağlık merkezleri, özel ve devlet hastanelerinden aşı için randevu almak isteyen binlerce vatandaş randevularını tamamlayamadı.

Randevusunu alarak randevu saatinde aşı olmaya giden vatandaşlar ise uzun kuyruklarla karşılaştı. Randevu sistemindeki hata sebebiyle 10’lar kişiye aynı saatte randevu verildiği öğrenildi. Sağlık Merkezleri ise sistemdeki problem yüzünden aşı sırası bekleyen kişilere de zamanında aşı yapmakta zorlandı.

Uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen vatandaşlar ve birçok sıkıntı yaşayan sağlık personeli ise sistem olmamasına rağmen yine de aşı yapabilmek için isim listesi tutarak aşılarını tamamlamaya çalıştı.