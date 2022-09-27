HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır, ne zaman? Rebiülevvel ayı ibadetleri, duaları, tesbihleri, zikirleri!

Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır, ne zaman? Rebiülevvel ayı ibadetleri, duaları, tesbihleri, zikirleri!

27.09.2022 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rebiülevvel ayı, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği aydır. Bu sebeple arabi ayların en şereflisi olarak tanımlanır. Hicri Takvim'e göre senenin 3. ayı olan Rebiülevvel Müslümanlar için oldukça önemlidir. Vatandaşlar konuya dair internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır? Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır? Rebiülevvel ayı ibadetleri, duaları, tesbihleri, zikirleri nelerdir?

Rebiülevvel ayı namazı ne zaman, nasıl kılınır? İslam camiası tarafından öenmli bir yeri olan bu ay Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelmektedir. Peki, Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır? İşte Rebiülevvel ayı ibadetleri, duaları, tesbihleri, zikirleri...

REBİÜLEVVEL AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

Rebiülevvel namazı akşam namazından sonra iki rekat kılınır, her rekatta Fatiha’dan sonra üç kere İhlas Suresi okunur.
Selam verdikten İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e 100 defa şu şekilde salevat-ı şerife okunur:

"Ey Allah! (Efendimiz) Muhammed’e ve (Efendimiz) Muhammed’in âline rahmetinle salat eyle, bereket ver selâmet ihsân eyle. Ey acıyanların en merhametlisi (duâmı kabul eyle)"
Rebiülevvel Ayının 3. günü için ise kılınması tavsiye edilen namaz 4 rekattır. Her rekatında Fatiha’dan sonra bir kere Ayete’l-Kürsî okunur. Namazın ardından ise üçer kere Taha ve Yasin Sureleri okunur. Ardından kişi, namazı mutahhar ve mukaddes ruh-i şerifine bağışlar.
Rebiülevvel Ayının 21. gününde tavsiye edilen namaz ise rekattır. Her bir rekatta Fatiha’dan sonra bir kere Müzzemmil Suresi okunur. Kişi namazdan sonra secdeye kapanıp kalp huzuruyla şu sözleri zikredip Allah'tan isteğini arz eder: "Ey çok bağışlayan! Sen Gufran sıfatıyla Gaffar oldun. Mağfiret Senin örtüp bağışlamanda gizlenmiştir. Ey Gafur!”
Bunu yapanın isteğinin biiznillahi Te‘ala kabul edileceği düşünülür.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
rebiülevvel ayı ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Mersin'de polisevi yakınında patlama! Bakan Soylu'dan olay yerinde ilk açıklama: Hangi terör örgütü olduğu belli

Mersin'de polisevi yakınında patlama! Bakan Soylu'dan olay yerinde ilk açıklama: Hangi terör örgütü olduğu belli

Son dakika: Mersin'de Tece Polisevi yakınında patlama! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı! Bölgeden ilk görüntüler geldi...

Son dakika: Mersin'de Tece Polisevi yakınında patlama! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı! Bölgeden ilk görüntüler geldi...

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

İlginizi Çekebilir

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Sosyal medyada olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.