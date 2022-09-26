Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır? Rebiülevvel ayı ibadetleri, duaları, tesbihleri, zikirleri!

Rebiülevvel ayı namazı ne zaman, nasıl kılınır? İslam camiası tarafından öenmli bir yeri olan bu ay Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelmektedir. Peki, Rebiülevvel ayı namazı nasıl kılınır? İşte Rebiülevvel ayı ibadetleri, duaları, tesbihleri, zikirleri...

REBİÜLEVVEL AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

Rebiülevvel namazı akşam namazından sonra iki rekat kılınır, her rekatta Fatiha’dan sonra üç kere İhlas Suresi okunur.

Selam verdikten İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e 100 defa şu şekilde salevat-ı şerife okunur:



"Ey Allah! (Efendimiz) Muhammed’e ve (Efendimiz) Muhammed’in âline rahmetinle salat eyle, bereket ver selâmet ihsân eyle. Ey acıyanların en merhametlisi (duâmı kabul eyle)"

Rebiülevvel Ayının 3. günü için ise kılınması tavsiye edilen namaz 4 rekattır. Her rekatında Fatiha’dan sonra bir kere Ayete’l-Kürsî okunur. Namazın ardından ise üçer kere Taha ve Yasin Sureleri okunur. Ardından kişi, namazı mutahhar ve mukaddes ruh-i şerifine bağışlar.

Rebiülevvel Ayının 21. gününde tavsiye edilen namaz ise rekattır. Her bir rekatta Fatiha’dan sonra bir kere Müzzemmil Suresi okunur. Kişi namazdan sonra secdeye kapanıp kalp huzuruyla şu sözleri zikredip Allah'tan isteğini arz eder: "Ey çok bağışlayan! Sen Gufran sıfatıyla Gaffar oldun. Mağfiret Senin örtüp bağışlamanda gizlenmiştir. Ey Gafur!”