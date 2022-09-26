Rebiülevvel ayı ne zaman 2022? Rebiülevvel ayı fazileti nedir, yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir?

Rebiülevvel ayı ne zaman 2022? İslam camiası tarafından öenmli bir yeri olan bu ay Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelmektedir. Peki, Rebiülevvel ayı fazileti nedir, Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir?

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Rebiülevvel ayı Hicri takvim baz alındığında 27 Eylül 2022 Salı günü başlayacak. Mevlid Kandili ise Rebiülevvel ayının 11. gününde yani 7 Ekim 2022 Cuma günü idrak edilecek.

REBİÜLEVVEL AYI FAZİLETİ NEDİR? Rebiülevvel ayı faziletleri ve rahmeti çok büyüktür. Rebiülevvel ayında nafile ibadetlere ağırlık verilmelidir.





Rebiülevvel ayı, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in (SAV) doğduğu aydır.

Ümmet-i Muhammed asırlardan beridir mağripten maşrığa kadar ikamet ettikleri coğrafyalarda Rebiülevvel ayını Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e hasretmiş, bilhassa mukaddes doğumun gerçekleştiği gece olan 12. gecede, büyük merasimler tertip etmiştir.